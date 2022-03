Usuários russos são removidos de Fantasy da Premier League diante de conflito com a Ucrânia

Todos os usuários russos foram removidos do popular fantasy game da Premier League nesta sexta-feira (11).

É mais uma das sanções (essa, assumidamente menos relevante) do mundo do futebol em relação à postura da Rússia na invasão ante a Ucrânia.

De acordo com informações oficiais divulgadas pela Premier League, cerca de 12 mil contas foram deletadas. Novos usuários também não podem escolher a Rússia como país de origem.

Getty Images

O fantasy é um game que se assemelha ao Cartola FC, no Brasil, onde usuários podem montar seus times com jogadores reais e pontuar de acordo com sua performance nas rodadas da Premier League.

"A Premier League condena a invasão russa ao território ucraniano. Nosso desejo é pela paz. Nossos sentimentos a todos os afetados." publicou a liga em um comunicado.

Além de proibir usuários russos de participar de seu fantasy game, a Premier League também rompeu relações com a Okko Sport, que exibia partidas da competição em território russo. O dono do Chelsea, Roman Abramovich, também já colocou suas ações no clube à venda.