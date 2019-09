Usain Bolt: "escolheria Mbappé, Ronaldo e Bale no meu time de revezamento"

O multicampeão jamaicano, em entrevista, conta quem seriam seus companheiros em uma equipe ‘dos sonhos’ de atletismo

Não é segredo para ninguém que o atleta olímpico Usain Bolt é um mega-fã de futebol. O jamaicano teve uma carreira sem sucesso no Central Coast Mariners, da A-League, Campeonato Australiano de futebol, e logo se aposentou. Mas, mesmo após uma experiência um tanto quanto fracassada com a bola nos pés, o medalhista continua tietando grandes jogadores.

Agora, Bolt voltou para um território onde tem mais conhecimento e montou sua ‘equipe dos sonhos’ no revezamento 4x100: Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. Será que os craques também teriam o mesmo sucesso no atletismo?

O recordista mundial da modalidade acredita que, sim os atacantes seriam parceiros ideais para o jamaicano em uma possível disputa. Sobre o francês, em especial, o atleta olímpico afirmou: “Mbappé é um grande jogador. Ele tem velocidade, talento e finaliza bem. Ele é muito jovem mas tem qualidade para atuar no time que quiser.”

O ilustre torcedor do , quando perguntado sobre o duelo Messi x CR7, disse: “Quem é melhor? Os dois! As pessoas normalmente tem opiniões definidas neste debate, mas os dois são gênios do futebol.” A lição que se aprende a partir destes comentários de Bolt é: gênios reconhecem gênios, independente da modalidade.