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A Federação de Futebol dos Estados Unidos discutiu o nome de Sir Gareth Southgate, ex-técnico da Inglaterra, como possível substituto de Mauricio Pochettino, que está de saída. Dirigentes nos Estados Unidos avaliam vários candidatos, além do principal alvo, Pep Guardiola, após Pochettino chegar a um acordo para assumir o Manchester United.

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Dirigentes dos Estados Unidos avaliam opções para o comando da seleção

Segundo a TEAMtalk, Southgate entrou no radar da entidade que comanda o futebol do país na busca por um novo técnico após a decisão de Pochettino de voltar à Premier League. Dirigentes americanos foram informados no fim da semana passada de que o argentino estava entre os candidatos ao cargo em Old Trafford, depois que ele manifestou claramente o desejo de assumir o Manchester United. Diante disso, a cúpula agiu rapidamente para elaborar uma lista de possíveis substitutos.

Guardiola lidera lista de candidatos

No topo da lista de preferências está Guardiola, ex-técnico do Manchester City. Segundo a reportagem, convencer o treinador catalão a assumir a seleção é considerado pelos dirigentes da federação o desfecho preferido. Ainda assim, os dirigentes também avaliam outros perfis para garantir que terão boas opções caso a situação avance rapidamente.

Entre os demais nomes considerados, o ex-técnico de Bélgica e Portugal Roberto Martinez estaria entusiasmado com a possibilidade de assumir a seleção dos Estados Unidos. Eddie Howe, ex-técnico do Newcastle United, também foi citado em discussões internas enquanto os responsáveis pela decisão avaliam quem melhor se encaixa no cargo.

Ex-técnico da Inglaterra segue reticente

O nome de Southgate passou a fazer parte dessas conversas após uma trajetória de oito anos à frente da Inglaterra, período em que levou a seleção a duas finais consecutivas da Eurocopa antes de deixar o cargo em 2024. Desde sua saída do futebol de seleções, há dois anos, ele não voltou a comandar clubes nem seleções.

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Embora sua experiência em torneios agrade aos dirigentes do outro lado do Atlântico, pessoas próximas à situação indicam que o inglês teria pouco interesse em aceitar o cargo nos Estados Unidos nesta fase da carreira. Assim, a federação provavelmente terá de concentrar seus esforços em outros nomes da lista na busca por um sucessor definitivo.

Cargo de dirigente em Wembley surge como alternativa

Em vez de voltar a trabalhar à beira do campo no exterior, Southgate é apontado como possível candidato a retornar à Federação Inglesa de Futebol em uma função executiva. Os dirigentes em Wembley querem trazer de volta o ex-técnico, que é respeitado na entidade, para trabalhar ao lado de seu amigo Dan Ashworth, atual diretor de futebol da organização. A mudança lhe daria um caminho de volta ao futebol sem as exigências diárias de comandar uma equipe.