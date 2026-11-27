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O lateral-esquerdo Maxi Araujo, do Sporting CP, estaria aberto a se transferir para o Manchester United em janeiro, enquanto Mauricio Pochettino busca um substituto para Luke Shaw, afetado por lesões. Após meses acompanhando o uruguaio, dirigentes do clube inglês se convenceram ao observá-lo de perto no empate por 2 a 2 de quarta-feira, em Lisboa.

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Atuação em Lisboa convence o United

Segundo o Sport Witness, o United aproveitou a viagem a Lisboa na quarta-feira para avaliar Araujo de perto e saiu convencido pelo jogador de 26 anos. Titular pela 14ª vez em 15 partidas nesta temporada, o uruguaio atuou durante os 90 minutos e deu a assistência para Luis Suarez abrir o placar aos 33 minutos. Agora há interesse mútuo, e os representantes do defensor estão bastante abertos a uma transferência para Old Trafford na janela de inverno.

Manchester United retoma interesse do verão

O interesse do United por Araujo remonta a abril, quando o clube estava entre os vários times da Premier League que acompanhavam sua evolução. Embora tenha terminado a janela de verão sem reforçar a posição, relatos do mês passado apontaram que United e Arsenal retomaram os planos de contratá-lo. Na ocasião, uma fonte disse ao veículo que não havia «nada de novo» desde as primeiras consultas feitas no início do ano.

Em agosto, Araujo reduziu as especulações sobre uma transferência ao renovar seu contrato com o Sporting até 2030, garantindo um salário entre os mais altos e uma multa rescisória de € 80 milhões. No entanto, sua atuação convincente contra o United reacendeu o interesse do clube. Pochettino também conhece suas qualidades por tê-lo enfrentado quando comandava os Estados Unidos.

Lesões exigem revisão dos planos para a defesa

A necessidade urgente de reforços do Manchester United decorre dos problemas físicos recorrentes no lado esquerdo da defesa. Shaw e Harry Amass são os dois únicos laterais-esquerdos de ofício do clube, e os contratos de ambos terminam em 2027. Shaw enfrentou diversas lesões ao longo de sua passagem por Manchester e desfalcou o time nas últimas oito partidas por causa de um problema muscular.

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Na ausência dele, o ex-técnico Michael Carrick escalou Diogo Dalot fora de sua posição de origem na maior parte do tempo, enquanto Pochettino optou por colocar Lisandro Martinez como titular ali. A reportagem afirma que o United deve buscar um lateral-esquerdo de ofício na janela de inverno , o que torna o sul-americano uma opção ideal para o time de Pochettino.

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Preço dificulta acordo em janeiro

Apesar da multa rescisória de € 80 milhões de Araujo, uma proposta de € 50 milhões a € 60 milhões seria suficiente para tirá-lo do Sporting em janeiro, segundo a reportagem. A mesma fonte, porém, acredita ser improvável que o United invista tanto em um lateral no meio da temporada. Resta saber se Pochettino conseguirá convencer a diretoria do clube a autorizar o gasto.