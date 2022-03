Uruguai x Peru: escalação, desfalques e mais do jogo pelas Eliminatórias sul-americanas 2022

O Uruguai recebe o Peru na noite desta quinta-feira (24), no estádio Centenário, às 20h30 (de Brasília), pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

O duelo é considerado direto por uma vaga na Copa do Mundo, já que o Uruguai é o quarto colocado, com 22 pontos, e o Peru é o quinto, com 21 pontos marcados.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Uruguai terá os retornos de Vecino e Torreira para o jogo desta quinta, já que a dupla não participou dos últimos duelos devido à duspensão e ao covid-19, respectivamente.

Quem também está de volta é Muslera, recuperado de lesão. No ataque, a experiente dupla formada por Cavani e Suárez está confirmada.

Do outro Lado, o Peru também tem reforços, pois Corzo e Cueva voltam após cumprirem suspensão.

Possível escalação do Uruguai: Muslera; Araujo, Godin, Gimenez, Olivera; Pellistri, Bentancur, Vecino, Valverde; Cavani, Suarez.

Possível escalação do Peru: Gallese; Corzo, Ramos, Callens, Trauco; Tapia; Carrillo, Pena, Yotun, Cueva; Lapadula.

DESFALQUES

URUGUAI

sem desfalques confirmados.

PERU

sem desfalques confirmados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Uruguai e Peru desta quinta-feira (24) será transmitido ao vivo pelo SporTV3, na TV fechada.