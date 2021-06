Uruguai x Paraguai: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Na última rodada do Grupo A, os rivais já estão classificados, mas o jogo vale muito para o mata-mata; saiba como acompanhar ao vivo

O Uruguai enfrenta o Paraguai nesta segunda-feira (28), às 21h (de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão, pela quinta e última rodada da fase de grupos da Copa América . As duas seleções já estão garantidas nas quartas de final da competição, mas o jogo vale a posição final do Grupo A. Quem ficar em quarto deve enfrentar o Brasil logo no primeiro jogo de mata-mata. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports , na TV fechada. Na, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Uruguai x Paraguai DATA Segunda-feira, 28 de junho de 2021 LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Uraguai quer fugir do Brasil na Copa América 2021 / Foto: Getty

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira (28). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A seleção uruguai não fez uma boa campanha até aqui. Conseguiu a primeira vitória na competição apenas na partida contra a Bolívia. Na quarta colocação, precisa pontuar para pular posições e evitar o Brasil logo nas quartas de final. A Celeste pode até mesmo chegar ao primeiro lugar dependendo da combinação de resultados (vitória contra o Paraguai e derrota da Argentina para a Bolívia).

No fim da era Cavani-Suárez, Óscar Tabárez não quer poupar os jogadores, nem mesmo Federico Valverde, pendurado com cartões amarelos - se for punido novamente, perde o jogo das quartas de final. A ideia do treinador é colocar a melhor equipe possível.

Os paraguaios vêm de uma boa vitória contra o Chile por 2 a 0 e tem Ángel Romero (ele mesmo) como um dos destaques nesta primeira fase da competição. A notícia ruim para a "Albirroja" é a lesão de Antonio Bareiro, que deve perder, pelo menos, o jogo contra o Uruguai. Sua participação no restante da Copa América pode ficar comprometida.

Um empate para o Paraguai no Nilton Santos basta para assegurar a segunda colocação do Grupo A.

Provável escalação da Uruguai: Muslera; González, Giménez, Godín, Viña; Vecino, De La Cruz, Valverde, Rodríguez; Suárez e Cavani.

Provável escalação do Paraguai: Antony Silva; Espínola; Gustavo Gómez, Junior Alonso, Martínez, Arzamendia; Villasanti, Cardozo, Almirón; Á. Romero e González.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

URUGUAI

JOGO CAMPEONATO DATA Uruguai 1 x 1 Chile Copa América 21 de junho de 2021 Bolívia 0 x 2 Uruguai Copa América 24 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Quartas de final Copa América A definir A definir Peru x Uruguai Eliminatórias para a Copa do Mundo 2 de setembro de 2021 A definir

PARAGUAI

JOGO CAMPEONATO DATA Argentina 1 x 0 Paraguai Copa América 21 de junho de 2021 Chile 0 x 2 Paraguai Copa América 24 de junho de 2021

