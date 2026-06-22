Uruguai x Espanha – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Uruguai x Espanha: Detalhes da partida

Copa do Mundo - H Guadalajara Stadium

A partida entre Uruguai x Espanha terá início em 27 de junho de 2026 às 00h00 GMT e às 19h00 EST do dia 26 de junho de 2026.

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Uruguai x Espanha: Contexto da partida

O próximo confronto em Jalisco tem enormes implicações, já que ambas as seleções do Grupo H buscam consolidar ou salvar suas campanhas após partidas muito intensas na segunda rodada. Após a segunda rodada de partidas que abalou a dinâmica inicial dos grupos — com a Espanha, campeã europeia, afirmando domínio total por meio de uma vitória contundente por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita para garantir a liderança, e o Uruguai ficando frustrado após ser forçado a dividir os pontos em um dramático empate em 2 a 2 contra a estreante Cabo Verde, apesar de uma recuperação no primeiro tempo —, a margem para erros no Estádio de Guadalajara (Estadio Akron) diminuiu drasticamente. Ambas as seleções seguem para Zapopan cientes de que a adaptabilidade tática e a rápida recuperação física após esses confrontos exaustivos ditarão completamente o rumo de suas ambições na fase eliminatória.

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, deve garantir que sua equipe mantenha o foco defensivo e a eficiência na finalização, utilizando sua fluidez estrutural para consolidar o controle da liderança do grupo. De la Fuente contará com seus principais pontos de referência no ataque dinâmico — ancorados pelo perigoso jogo de transição do sensacional adolescente Lamine Yamal, que marcou um gol espetacular contra a Arábia Saudita, e pela ameaça ofensiva direta de Mikel Oyarzabal — para ditar o ritmo, dominar as áreas centrais e desmontar uma defesa sul-americana altamente física. Do outro lado está uma seleção uruguaia estruturalmente sólida e desesperada, comandada por Marcelo Bielsa. Com um elenco repleto de jogadores de excelente preparo físico, a La Celeste possui um esquema obstinado e um contra-ataque letal liderado pelo dinâmico meio-campista Federico Valverde e pelo explosivo ponta Maximiliano Araújo — que marcou um gol de empate preciso na segunda rodada —, que se destaca quando é exigida disciplina impecável sob pressão máxima.

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Como as duas seleções se saíram na 2ª rodada?

Uruguai 2 x 2 Cabo Verde

A equipe de Marcelo Bielsa sofreu uma grande frustração no Miami Stadium, já que um desempenho defensivo vulnerável a forçou a se contentar com um empate em 2 a 2 contra Cabo Verde, uma equipe azarão do torneio, mas altamente competitiva. Buscando estabelecer domínio total na fase de grupos, os sul-americanos começaram a partida buscando impor autoridade desde o início, mas tiveram dificuldades para controlar as perigosas jogadas de transição contra um bloco azul fluido.

A organização do Uruguai foi desestruturada logo aos 20 minutos, quando Kevin Pina balançou as redes, dando à seleção africana uma vantagem surpreendente. Os jogadores de Bielsa recorreram a uma reação intensa para salvar o primeiro tempo, reagindo de forma agressiva: Maximiliano Araújo marcou um gol preciso aos 43 minutos, empatando a partida, antes de Agustín Canobbio marcar de forma espetacular nos acréscimos do primeiro tempo, virando o placar. No entanto, sua organização estrutural voltou a ruir sob pressão no segundo tempo, quando Hélio Varela marcou o gol de empate para Cabo Verde aos 60 minutos. Apesar de avançar com mais jogadores e colocar o craque Darwin Núñez em campo, a Celeste não conseguiu romper um bloqueio baixo e resistente, ficando com dois pontos antes da última rodada.

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Espanha 4 x 0 Arábia Saudita

Os jogadores de Luis de la Fuente deram uma demonstração de puro domínio, com muita disciplina e autoridade, no Atlanta Stadium, mantendo o gol intacto e passando facilmente pela Arábia Saudita com uma vitória vital por 4 a 0. Os gigantes europeus assumiram o controle total do placar quase instantaneamente, abrindo o placar logo aos 10 minutos, quando o jovem fenômeno Lamine Yamal marcou com perfeição cirúrgica.

Antes que os estreantes no torneio pudessem se organizar, Mikel Oyarzabal liderou o ataque espanhol para colocar o jogo completamente fora de alcance. O atacante orquestrou uma brilhante atuação no primeiro tempo, encontrando espaço na área para marcar gols consecutivos aos 21 e 24 minutos. Com uma vantagem confortável, a rígida organização estrutural da Espanha assumiu o controle total, punindo ainda mais os adversários no início do segundo tempo, quando um gol contra de Hassan Altambakti selou a goleada. O plano tático equilibrado de De la Fuente controlou com sucesso o ritmo de posse de bola no restante da partida, garantindo com segurança os três pontos e consolidando a posição no topo do Grupo H com quatro pontos.

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Que ajustes táticos os dois treinadores devem fazer?

Uruguai (Marcelo Bielsa)

Bielsa não precisa abandonar o esquema ofensivo ousado e de alto ritmo que permite à La Celeste gerar imensa pressão no terço final do campo. Os movimentos verticais, as rotações rápidas pelas laterais e a excelência nas transições, impulsionadas por opções de ataque fluidas, comprovam que o Uruguai possui o arsenal tático necessário para desmontar times de elite no cenário mundial.

No entanto, Bielsa deve garantir que sua equipe mantenha total concentração defensiva contra times que controlam a posse de bola com eficiência. Na partida anterior, a formação ofensiva agressiva do Uruguai ocasionalmente deixou grandes espaços expostos quando os laterais avançavam profundamente no terço final, levando a um frustrante empate em 2 a 2 contra Cabo Verde. Contra uma seleção espanhola construída com base em um pedigree técnico e atlético imponente, perder a posse de bola de forma desnecessária durante a transição será fatal. O principal ajuste de Bielsa deve se concentrar em seu pivô no meio-campo defensivo — exigindo, especificamente, uma rígida consciência posicional dos meio-campistas âncoras para bloquear os meios-espaços centrais e impedir que os contra-atacantes espanhóis isolem seus zagueiros centrais.

Espanha (Luis de la Fuente)

De la Fuente não precisa desmontar completamente o esquema pragmático que permitiu à sua equipe ditar o ritmo em grande parte da partida durante a vitória contundente por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, em Atlanta. A estrutura defensiva central e a presença técnica no meio-campo continuam sendo trunfos confiáveis, mas a terceira rodada exige um reajuste ofensivo preciso na forma como a equipe controla e avança com a bola diante da resistência da elite sul-americana.

Contra a pressão alta e agressiva do Uruguai, manter-se inteiramente na linha horizontal ou circular a posse de bola muito lentamente no terço central cairá direto nas armadilhas de Bielsa. O ajuste tático de De la Fuente deve se concentrar em seu meio-campo, instruindo os líderes da linha média a avançar a bola com muito mais velocidade vertical assim que a posse for recuperada. Quando a Espanha avançar, deverá explorar agressivamente os corredores laterais deixados vagos pelos laterais uruguaios que avançam. Utilizar as arrancadas explosivas e diretas dos dinâmicos alas para esticar a linha defensiva uruguaia será fundamental para desestruturar a formação compacta adversária. Essa expansão pelas laterais é essencial para liberar espaços valiosos que os atacantes centrais possam explorar, evitando que a construção de jogadas seja completamente sufocada no tráfego central.

Quais são as últimas notícias sobre a equipe antes da 3ª rodada?

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Notícias da seleção do Uruguai

O principal desafio de Bielsa ao entrar no moderno Estádio de Guadalajara é lidar com as vulnerabilidades defensivas de seu elenco, ao mesmo tempo em que gerencia possíveis rodízios táticos. Embora os sul-americanos tenham saído do empate emocionante por 2 a 2 contra Cabo Verde sem novas preocupações com lesões ou ausências por suspensão, alguns jogadores-chave devem agir com cautela, já que o risco de cartões paira sobre o elenco.

O Uruguai se organizará em torno do esquema tático 4-2-3-1. O goleiro Fernando Muslera manterá sua vaga entre os postes, buscando uma proteção muito maior da sua linha defensiva. Os zagueiros centrais Sebastián Cáceres e Mathías Olivera — que precisam ser extremamente cautelosos após receberem cartões amarelos na segunda rodada — continuarão sua parceria defensiva, ladeados pelos laterais Guillermo Varela, à esquerda, e José María Sanabria, à direita.

A disposição do meio-campo depende fortemente da agressividade no meio e da proteção defensiva. Manuel Ugarte e Rodrigo Bentancur — outra peça fundamental que caminha na corda bamba disciplinar após receber um cartão amarelo na segunda rodada — serão os pilares do duplo pivô no meio-campo. À frente deles, Federico Valverde assume as responsabilidades criativas no meio, ladeado pelo artilheiro da segunda rodada, Agustín Canobbio, na ala esquerda, e pelo explosivo Maximiliano Araújo na direita. No ataque, o atacante Federico Viñas liderará com confiança a linha de frente para ancorar os canais centrais de ataque, embora Bielsa tenha opções de alto calibre, como Darwin Núñez, prontas para injetar energia renovada vindo do banco.

Notícias da seleção da Espanha

De la Fuente enfrenta um dilema de escalação muito mais tranquilo, mas igualmente complexo, ao preparar sua equipe para garantir a primeira colocação no Grupo H. O principal tema em torno da La Roja é lidar com o desgaste físico e o ímpeto psicológico decorrentes da vitória esmagadora por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, o que pode levar o técnico a utilizar a profundidade do elenco, agora que a classificação automática está firmemente ao alcance.

A base estrutural da Espanha girará em torno de um esquema 4-1-2-3 altamente disciplinado e fluido. Na defesa, os zagueiros centrais Pau Cubarsí e Aymeric Laporte serão os pilares da linha central, ladeados pelos laterais Pedro Porro, à direita, e Marc Cucurella, à esquerda. O experiente goleiro Unai Simón conta com uma proteção sólida e contínua para reforçar seu domínio da grande área.

O meio-campo buscará controlar o ritmo da partida e recuperar a posse de bola. O volante Rodri formará o escudo central, permitindo que os criativos meias Pedri e Dani Olmo atuem mais à frente no campo para desmontar as linhas sul-americanas.

No ataque, a linha de frente está repleta de opções letais em transições. O herói da segunda rodada, Mikel Oyarzabal, comandará os corredores centrais após seus dois gols espetaculares no primeiro tempo, apoiado fortemente pelo jovem fenômeno Lamine Yamal na ala esquerda e por Álex Baena na ala direita, proporcionando a faísca essencial no terço final do campo necessária para punir o Uruguai nos contra-ataques.

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Confrontos-chave entre Uruguai e Espanha

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Lamine Yamal x Mathías Olivera

Tendo se destacado como um ponto de referência perigoso no ataque de Luis de la Fuente, Yamal continua sendo uma ponta de lança altamente enérgica e confiante no trio de ataque da Espanha. Yamal atuou com perfeição pela lateral para liderar a ofensiva criativa contra a Arábia Saudita, marcando um gol certeiro. Para desmontar a formação defensiva fisicamente imponente do Uruguai, o papel de Yamal será fundamental; ele deve usar seus movimentos inteligentes, habilidade explosiva no drible e ritmo de trabalho persistente para esticar a defesa adversária, tirar os marcadores de posição e abrir canais vitais no terço final para que ameaças centrais como Mikel Oyarzabal possam explorar.

A tarefa de pará-lo recai sobre o zagueiro central Mathías Olivera, um pilar defensivo vital da linha de defesa de Marcelo Bielsa. Olivera comandou o bloco central na partida anterior do Uruguai, tentando manter coesa a zaga de quatro sob imensa pressão contra Cabo Verde. Embora a estrutura defensiva do Uruguai tenha passado por momentos difíceis e acumulado cartões amarelos — incluindo um para o próprio Olivera —, ele possui atributos físicos de alto nível e domínio tático para desafiar atacantes de elite. Ele deve manter concentração absoluta e comunicação impecável nas áreas centrais ao lado de Sebastián Cáceres, garantindo que use seu posicionamento para neutralizar as investidas precisas de Yamal pelo meio e impedir que a Espanha ganhe impulso logo no início das jogadas de transição.

Federico Valverde x Rodri

Verdadeiro coração e motor dinâmico do meio-campo uruguaio na segunda rodada, Valverde tem a tarefa de ditar o ritmo da posse de bola e abrir as linhas adversárias para a La Celeste. Valverde atuou com maestria na função de meio-campista central avançado contra Cabo Verde, avançando para dar um impulso físico vital e impulsionar a transição ofensiva de sua equipe. Contra a Espanha, seu principal objetivo será encontrar espaços entre as linhas, distribuir a bola com alta velocidade vertical e alimentar as explosivas investidas pelas laterais de Agustín Canobbio e Maximiliano Araújo. Se Valverde tiver tempo e espaço para se virar e encarar a zaga, sua visão de jogo desequilibrará facilmente o bloco defensivo da Espanha.

Quem busca interromper esse ritmo criativo fluido é o destaque do meio-campo espanhol, Rodri. Ele foi o pilar do meio-campo na segunda rodada, oferecendo proteção tática impecável durante uma atuação dominante contra a Arábia Saudita. Seu trabalho defensivo sem a posse de bola e sua disciplina nas transições serão postos à prova no Estádio de Guadalajara. Rodri precisa administrar agressivamente seu posicionamento à frente dos zagueiros centrais Pau Cubarsí e Aymeric Laporte para comprimir o espaço central, pressionar os pontos-chave da construção de jogadas de Valverde e proteger sua linha defensiva, garantindo que os sul-americanos não dominem completamente o terço central do campo e não encurralem a Espanha em uma formação defensiva insustentável.

Como estão as possibilidades do Grupo H?

Após a segunda rodada de jogos, o Grupo H apresentou uma estrutura altamente dinâmica e competitiva. A Espanha ocupa confortavelmente a liderança com quatro pontos e saldo de gols de +4, tendo se posicionado fortemente na briga pelas oitavas de final após uma vitória contundente por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita.

Isso deixa o Uruguai em segundo lugar, com dois pontos e saldo de gols neutro (0), empatado em pontos com Cabo Verde (dois pontos, saldo de gols 0), depois que a “La Celeste” foi forçada a se contentar com um empate acirrado por 2 a 2 contra os “Tubarões Azuis”. A Arábia Saudita permanece na última posição da tabela, com um ponto. A partida da 3ª rodada, que será disputada no Estádio de Guadalajara, serve como um ponto de inflexão matemático absoluto para ambas as potências, que lutam para garantir a classificação automática ou evitar cenários precários de repescagem antes das fases eliminatórias.

Se a Espanha vencer

Uma vitória da equipe de Luis de la Fuente catapultaria os europeus para sete pontos, garantindo instantaneamente a classificação automática para as oitavas de final como líderes incontestáveis do grupo. Por outro lado, esse resultado manteria o Uruguai com dois pontos. Dependendo do resultado simultâneo da partida entre Cabo Verde e a Arábia Saudita, uma derrota uruguaia poderia potencialmente levá-los para o terceiro ou quarto lugar, seja eliminando-os completamente, seja deixando-os totalmente dependentes de cenários de repescagem.

Se o Uruguai vencer

Caso os jogadores de Marcelo Bielsa garantam os três pontos, isso completaria uma recuperação espetacular na fase de grupos para a seleção sul-americana. Chegar a cinco pontos permitiria ao Uruguai ultrapassar a Espanha e garantir a classificação automática para as oitavas de final como líder ou vice-líder do grupo. Por outro lado, esse cenário deixaria a Espanha com quatro pontos, forçando-a a depender do resultado da partida paralela para saber se mantém uma vaga automática ou avança como uma das melhores terceiras colocadas.

O cenário de empate

Um empate em Guadalajara deixaria a Espanha confortável com cinco pontos e garantida nas oitavas de final. Para o Uruguai, chegar a três pontos o manteria em uma disputa acirrada pela classificação. Embora um empate evite a eliminação matemática imediata, terminar com três pontos e saldo de gols totalmente neutro (0) deixaria sua colocação final dependente do resultado de Cabo Verde, tornando a vaga como “wild card” para as oitavas de final altamente dependente dos resultados paralelos do grupo.

Notícias das seleções e escalações

O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, ainda não confirmou a provável escalação, e não há, até o momento, nenhum jogador lesionado ou suspenso na La Celeste. Espera-se que haja novas informações mais perto do início da partida.

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, também ainda não confirmou seu time titular, sem que haja, até o momento, preocupações com lesões ou suspensões. Mais notícias sobre as equipes serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

O Uruguai conquistou uma vitória, três empates e uma derrota em suas últimas cinco partidas, marcando cinco gols e sofrendo cinco. Sua partida mais recente terminou em 2 a 2 contra Cabo Verde na Copa do Mundo, em 21 de junho, após um empate anterior por 1 a 1 com a Arábia Saudita na estreia do grupo. Ambos os resultados na Copa do Mundo refletem uma inconsistência que tem marcado a equipe ao longo de uma sequência que também incluiu um empate de 1 a 1 em amistoso contra a Inglaterra e um empate sem gols com a Argélia. O ponto mais baixo dessa sequência foi a derrota por 5 a 1 para os Estados Unidos em novembro de 2025.

Os últimos cinco jogos da Espanha registram duas vitórias, dois empates e uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita em 21 de junho, uma atuação que destacou a profundidade do seu ataque. Antes disso, a equipe empatou em 0 a 0 com Cabo Verde na estreia na Copa do Mundo. Nos cinco jogos, a Espanha marcou seis gols e sofreu um, mantendo o gol invicto em duas partidas consecutivas nos amistosos contra o Egito e o Iraque antes do torneio.

Histórico de confrontos diretos

URU Outros ESP 0 0 Empate 2 Vitórias Espanha 3 - 1 Uruguai

Espanha 2 - 0 Uruguai 1 Gols feitos 5 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 1/2

Os dados do confronto direto abrangem dois encontros, ambos disputados como amistosos. O mais recente ocorreu em 6 de fevereiro de 2013, quando a Espanha venceu o Uruguai por 3 a 1. Antes disso, a Espanha venceu por 2 a 0 em 17 de agosto de 2005. A Espanha venceu os dois encontros registrados, marcando cinco gols e sofrendo um nas duas partidas.

Classificação



