Uruguai x Equador: na Copa América: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Equipes entram em campo neste domingo (16), pela primeira rodada do Grupo C

e entram em campo neste domingo (16), às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela primeira rodada do Grupo C da .

Veja informações da partida!

JOGO Uruguai x Equador DATA Domingo, 16 de junho LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 19h (de Brasília)

O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

URUGUAI

Maior vencedor da Copa América (15 vezes), os uruguaios entram em campo em busca de mais um título, que não conquistam desde 2011.

Com o goleiro Fernando Muslera (do ), o defensor Diego Godín (do ) e os atacantes Luis Suárez (do ) e Edinson Cavani (do ), o Uruguai entra em campo com nomes importantes.

Provável escalação:

EQUADOR

Visando alcançar às quartas de final, o Equador tem como melhor posição o modesto quarto lugar, alcançado em 1993.

Provável escalação: