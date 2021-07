Uruguai x Colômbia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pelas quartas de final da Copa América; veja como acompanhar na TV e na internet

A Copa América chega à sua fase decisiva e, neste sábado (3), Uruguai e Colômbia se enfrentam em Brasília, a partir das 19h (de Brasília), pelas quartas de final. Quem ficar em quarto deve enfrentar o Brasil logo no primeiro jogo de mata-mata. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports , na TV fechada. Na, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Uruguai x Colômbia DATA Sábado, 3 de julho de 2021 LOCAL Mané Garrincha, Brasília - DF HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Uraguai quer fugir do Brasil na Copa América 2021 / Foto: Getty

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (3). Na Goal , o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Qual o número da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Uruguai chega às quartas de final após fica na segunda posição do grupo A, com duas vitórias, um empate e uma derrota. A equipe celeste não tem problemas para o duelo deste sábado.

Já a Colômbia conclui a primeira fase da Copa América na terceira colocação do grupo B, com uma vitória, um empate e duas derrotas. A seleção cafetera, que tem tido problemas para fazer gols deve ter Diaz, Muriel e Zapata no ataque.

Provável escalação da Uruguai: Muslera; Nandez, Gimenez, Godin, Vina; Valverde, Bentancur; De Arrascaeta, De La Cruz; Cavani, Suarez.

Provável escalação do Colômbia: Ospina; Munoz, Mina, Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe, Diaz; Zapata, Muriel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

URUGUAI

JOGO CAMPEONATO DATA Uruguai 1 x 0 Paraguai Copa América 28 de junho de 2021 Bolívia 0 x 2 Uruguai Copa América 24 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Peru x Uruguai Eliminatórias para a Copa do Mundo 2 de setembro de 2021 A definir Equador x Uruguai Eliminatórias para a Copa do Mundo 7 de setembro de 2021 A definir

COLÔMBIA

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 2 x 1 Colômbia Copa América 23 de junho de 2021 Colômbia 1 x 2 Peru Copa América 20 de junho de 2021

Próximas partidas