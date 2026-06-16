Uruguai x Cabo Verde: Previsão para a Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - H Miami Stadium

O jogo entre Uruguai e Cabo Verde terá início no dia 21 de junho de 2026, às 18h (horário da costa leste dos EUA) e às 22h (GMT).

Contexto da partida e destaques da primeira rodada

Em uma das maiores surpresas do torneio até agora, Cabo Verde, estreante na competição, empatou em 0 a 0 com a Espanha, campeã de 2010. O goleiro Vozinha, de 40 anos, foi o herói, e agora o número de seguidores dele nas redes sociais disparou da noite para o dia.

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Jogadores-chave e técnico do Uruguai

Com Luis Suárez e Edinson Cavani fora da seleção, o sistema do lendário técnico Marcelo Bielsa depende fortemente dos jogadores de meio-campo. Fede Valverde, do Real Madrid, é a peça-chave do quebra-cabeça, ao lado de Manuel Ugarte, do Manchester United, e do elegante meia Rodrigo Bentancur, do Tottenham. O Uruguai buscará dificultar a vida dos adversários com a dupla de grande experiência formada por Ronald Araújo e José María Giménez comandando a zaga.

Bielsa implementará seu característico sistema 4-3-3 de alta intensidade, focado na pressão agressiva. Essa abordagem levou o Uruguai a registrar 147 recuperações de bola durante a fase de qualificação — 26 a mais do que qualquer outra nação da América do Sul.

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Jogadores-chave e técnico de Cabo Verde

O atacante Dailon Livramento se destacou com quatro gols nas eliminatórias, incluindo gols decisivos contra Angola e Camarões, terminando como o artilheiro ex aequo do grupo. Cabo Verde está sob o comando do ex-capitão Pedro Leitão Brito, carinhosamente conhecido como Bubista. Ele está no comando desde 2020 e contará com uma organização defensiva disciplinada se sua equipe quiser causar uma ou duas surpresas nas Américas. O experiente goleiro do Chaves, Vozinha, provou seu valor contra a Espanha na primeira rodada, e Cabo Verde contará com suas defesas heroicas novamente nos outros dois jogos da fase de grupos. Atuando na segunda divisão do futebol português, Vozinha realmente se destacou pela seleção estreante na Copa do Mundo contra adversários muito mais renomados.

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Convocação de 26 jogadores do Uruguai

Goleiros: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Santiago Mele (Junior FC).

Defensores: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), José Maria Giménez (Atlético de Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastián Cáceres (Club América), Matías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (Flamengo).

Meio-campistas: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting CP), Brian Rodríguez (Club América).

Atacantes: Rodrigo Aguirre (Club América), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Núñez (Al Hilal).

Seleção de 26 jogadores de Cabo Verde

Goleiros: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Defensores: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), João Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Meio-campistas: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitória de Guimarães), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Atacantes: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir).

Notícias da equipe e escalações

O Uruguai é comandado por Marcelo Bielsa. Não há lesões ou suspensões listadas nos dados atuais da equipe, e nenhuma escalação provável foi confirmada antes da partida. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

O técnico de Cabo Verde, Bubista, também não tem lesões ou suspensões registradas nos dados disponíveis. Nenhuma escalação inicial confirmada foi divulgada. Mais notícias sobre a equipe serão fornecidas à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

O Uruguai registrou uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com a Arábia Saudita na Copa do Mundo, em 15 de junho, e a seleção também empatou em 0 a 0 com a Argélia e em 1 a 1 com a Inglaterra em amistosos no início do ano. A única derrota nessa sequência foi uma goleada de 5 a 1 para os EUA em novembro de 2025. Um empate sem gols com o México completa o quadro das cinco partidas. Ao longo desses jogos, os resultados do Uruguai mostram uma equipe difícil de ser derrotada, mas que também tem enfrentado dificuldades para vencer.

Cabo Verde chega em boa fase, tendo vencido três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente antes da Copa do Mundo foi uma vitória por 3 a 0 sobre as Bermudas em 6 de junho, e também derrotou a Sérvia por 3 a 0 no final de maio. Um empate em 1 a 1 com a Finlândia e uma derrota por 4 a 2 para o Chile completam a sequência, juntamente com o empate em 0 a 0 com a Espanha em 15 de junho. Cabo Verde mostrou que consegue marcar gols com facilidade nos amistosos recentes, ao mesmo tempo em que demonstra disciplina defensiva para conter adversários de ponta.

Histórico de confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Uruguai e Cabo Verde nos dados disponíveis. A partida no Hard Rock Stadium, em Miami, será o primeiro encontro documentado entre as duas seleções.

Classificação

No Grupo H, o Uruguai ocupa atualmente a liderança da tabela, com Cabo Verde na quarta posição antes desta partida.