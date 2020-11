Uruguai x Brasil na TV americana: como assistir ao jogo das eliminatórias nos Estados Unidos?

Duas das seleções mais renomadas da América do Sul se enfrentam em Montevidéo pela quarta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

As eliminatórias da de 2022 já estão a todo vapor, com dez das seleções mais vencedoras do planeta disputando um lugar no mundial do Qatar.

Nesta terça-feira (17), um dos confrontos mais tradicionais do continente acontecerá mais uma vez: o viaja para enfrentar o no Estádio Centenário, em Montevidéu.

E qualquer brasileiro que estiver morando nos pode assistir ao clássico pela Fanatiz! A plataforma de streaming oferece a opção para assistir a todos os jogos das da Copa de 2022.

Como assistir a Uruguai x Brasil nos Estados Unidos

Data Horário (de Brasília) Partida Canal 17 de novembro 20h Uruguai x Brasil Fanatiz

Como estão Brasil e Uruguai nas Eliminatórias até agora?

O Uruguai, inconsistente, vem fazendo partidas perigosas até agora na competição, vencendo a estreia diante do por 2 a 1, após Maxi Gómez marcar no último minuto, antes de ser derrotado pelo por 4 a 2 na altitude de Quito.

Nesta última sexta-feira (13), porém, a equipe deu mostras de que pode ganhar solidez, batendo a por 3 a 0 em Barranquilla, na primeira derrota da equipe comandada por Carlos Queiróz. Luis Suárez marcou de pênalti - seu quarto gol em três jogos -, enquanto Edinson Cavani e Darwin Nuñez também balançaram as redes pela Celeste.

Assista com a Fanatiz em inglês

Assista com a Fanatiz em espanhol

Assista com a Fanatiz em português brasileiro

O Brasil, por outro lado, está com 100% de aproveitamento e é o líder isolado das eliminatórias até agora, tendo três vitórias em três jogos na competição. Nas duas primeiras rodadas, foram triunfos tranquilos, batendo e por 5 a 0 e 4 a 2, respectivamente.

Na terceira rodada, foi mais complicado, mas a seleção conseguiu passar pela , com gol de Roberto Firmino aos 20 minutos do segundo tempo decretando a vitória pelo placar simples de 1 a 0 em .

Notícias, escalações e mais das duas equipes

O Uruguai recebeu boas notícias depois da goleada em cima da Colômbia, já que a equipe Celeste não sofreu nenhuma perda devido a suspensão ou lesão durante o duelo.

Óscar Tabárez, então, pode escolher repetir a escalação que deu certo em Barranquilla, já que a saída de Nicolás de la Cruz aconteceu devido a uma opção tática do comandante.

Já o Brasil está sem Neymar e Gabriel Menino, entre os convocados, além de ter perdido vários outros jogadores por lesão ou Covid-19 antes da reapresentação na Granja Comary.

Douglas Luiz levou cartão amarelo diante da Venezuela e é um dos dois únicos jogadores brasileiro a ter sido advertido, junto de Thiago Silva.

Provável escalação do Uruguai: Campaña; Cáceres, Giménez, Godín e Viña; Nández, Torreira, Bentancur e de la Cruz; Suárez e Cavani.

Provável escalação do Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, T. Silva e Lodi; Allan, Douglas Luiz (Éverton) e Éverton Ribeiro; Richarlison, Jesus e Firmino.

Classificação atual das eliminatórias

# Seleção J V E D GP Pontos 1 Brasil 3 3 0 0 8 9 2 3 2 1 0 2 7 3 Equador 3 2 0 1 2 6 4 Uruguai 3 2 0 1 2 6 5 3 1 2 0 1 5 6 Chile 3 1 1 1 1 4 7 Colômbia 3 1 1 1 0 4 8 Peru 3 0 1 2 -4 1 9 Venezuela 3 0 0 3 -5 0 10 Bolívia 3 0 0 3 -7 0

Assista às Eliminatórias Sul-Americanas ao vivo na Fanatiz. Compre o pacote da Seleção Nacional e ganha três meses de graça