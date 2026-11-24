Como assistir a Uruguai sub-17 x França sub-17 com uma VPN

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Prévia da partida

World Cup U17 - Rodada 3 25 de nov. de 2026 - 08:30

Uruguai sub-17 e França sub-17 se enfrentam pelo Grupo D da Copa do Mundo Sub-17, em um duelo entre os dois primeiros colocados. O local da partida ainda não foi confirmado.

O Uruguai chega em boa fase. A equipe venceu o Haiti sub-17 por 4 a 1 em seu jogo mais recente, depois de superar a Arábia Saudita sub-17 por 3 a 2, e lidera o grupo.

A França está em segundo lugar, mas perdeu embalo. A equipe foi derrotada pela Arábia Saudita sub-17 por 1 a 0 em seu jogo mais recente, após estrear no torneio com uma vitória por 3 a 1 sobre o Haiti sub-17.

A vitória na estreia mostrou a qualidade ofensiva da França. Antes da Copa do Mundo, a equipe venceu a Armênia sub-17 por 4 a 0 e Luxemburgo sub-17 por 3 a 0 nas eliminatórias do Campeonato Europeu, embora também tenha perdido para a Itália sub-17 por 1 a 0 na mesma campanha.

As duas vitórias do Uruguai neste torneio tiveram muitos gols. A equipe marcou sete e sofreu três nessas partidas, o que dá à França a oportunidade de testar sua defesa.

Para a França, é a chance de reagir à derrota para a Arábia Saudita e diminuir a distância para o líder do grupo. O Uruguai pode consolidar sua posição na liderança.

Veja como acompanhar a partida, incluindo informações sobre a transmissão na TV e online.

As informações oficiais de transmissão de Uruguai sub-17 x França sub-17 ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e a transmissão online serão acrescentados assim que os detentores dos direitos forem confirmados.

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