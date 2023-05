Uruguai x Iraque ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Mundial sub-20 2023

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (22), pela primeira rodada do Grupo E; veja como acompanhar na TV e na internet

Estreando na Copa do Mundo sub-20, Uruguai e Iraque se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 18h (de Brasília), no Estádio Único Diego Armando Maradona, pelo Grupo E do torneio de base. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3, na TV fechada, e do Fifa+, no streaming.

A seleção celeste, que teve uma ótima participação no Sul-Americano há alguns meses, vai em busca de seu primeiro título no Mundial sub-20. Em 1997 e 2013, o Uruguai bateu na trave, ficando com o segundo lugar, enquanto em 1979 ficou com a medalha de bronze.

O Iraque também não tem nenhum título do Mundial sub-20, e a conquista do terceiro lugar em 2013 foi sua melhor participação no torneio. Assim como o Uruguai, a seleção vem de uma boa participação na competição continental, com o segundo lugar conquistado na Copa da Ásia sub-20.

Prováveis escalações

Uruguai sub-20: Randall Rodríguez; Mateo Ponte, Sebastián Boselli, Facundo González, Alan Matturro; Damián García, Fabricio Díaz; Luciano Rodríguez, Franco González, Matías Abaldo; Andrés Ferrari.

Iraque sub-20: Hussein; Raad, Doulashi, Rasheed, Mahdi; Oasim, Amyn, Jasim, Sadeq, Abdulkareem; Aoraha.

Desfalques

Uruguai

Sem desfalques confirmados.

Iraque

Sem desfalques confirmados.

Quando é?