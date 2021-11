Uruguai divulga convocados nesta sexta e Flamengo espera por ausência de Arrascaeta

O Flamengo vive a expectativa pela lista final da seleção uruguaia para a data Fifa deste mês de novembro. Oscar Tabarez, técnico da Celeste, vai divulgar, nesta sexta-feira (05), os convocados que vão enfrentar Argentina e Bolívia. Os rubro-negros esperam pelo corte de Arrascaeta, que ainda se recupera de lesão.

O time carioca atualizou a comissão técnica do Uruguai sobre a situação clínica de Arrascaeta. O jogador, que está entre os 32 pré-convocados, se recupera de uma lesão muscular e não entra em campo desde o dia 7 de outubro, quando defendia a seleção uruguaia diante da Colômbia.

Com a segunda lesão muscular sofrida dentro do período de um mês, o Flamengo vem cuidando do retorno de Arrascaeta para que o uruguaio esteja 100% na final da Copa Libertadores, que acontece no dia 27 de novembro, no Uruguai.

O entendimento é de que, mesmo que fique em condições de defender a Celeste no segundo jogo da data Fifa, caso sofra uma lesão, dificilmente se recupera em tempo de disputar a final da Copa Libertadores, diante do Palmeiras. Por outro lado, o camisa 10 do Flamengo vinha de boas atuações pelo Uruguai, que corre sérios riscos de ficar de fora do Mundial do Qatar.

Sem Arrascaeta, o Flamengo entra em campo nesta sexta-feira (05), diante do Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. Com 50 pontos, o time carioca está há 12 do líder Atlético-MG, com duas partidas a menos.