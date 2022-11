Uruguai x Coreia do Sul: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (24), pela primeira rodada do grupo H; veja como acompanhar na TV e na internet

Uruguai e Coreia do Sul fazem sua estreia na manhã desta quinta-feira (24), às 10h (de Brasília), no Education City Stadium, pela primeira na rodada do Grupo H da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Fifa+, e da GloboPlay, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

As transmissões com suas devidas narrações e comentaristas ainda não foram confirmadas pelas emissoras.

Com um elenco formado por jogadores experientes, o Uruguai sabe que o Mundial será a última grande competição de Cavani, Suárez e Godín com a camisa celeste. No entanto, será a oportunidade para os mais jovens como Ronald Araujo.

O zagueiro Araujo, entretanto, se recupera de uma operação na coxa e pode ser poupado deste primeiro duelo. Outra dúvida está no gol, entre Muslera e Rochet. No entanto, Arrascaeta está confirmado entre os titulares.

Do outro lado, a Coreia do Sul quer mostrar que vai lutar firme por uma das vagas à próxima fase. A equipe coreana não possui desfalques confirmados, mas a sua principal estrela, Son, é dúvida devido à sua condição física.

Os coreanos, comandados pelo português Paulo Bento, têm sido criticados pela falta de ofensividade em suas últimas atuações, e querem aproveitar o Mundial para mudar a opinião de seus fãs.

Escalações

Escalação do provável do Uruguai: Rochet; Varela, Godin, Gimenez, Olivera; Bentancur, Vecino, Valverde; De Arrascaeta, L Suarez, Nunez.

Escalação do provável do Coreia do Sul: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-su; Jung Woo-Young, Hwang In-beom, Lee Jae-sung; Hwang Hee-chan, Son Heung-min, Hwang Ui-jo.

Desfalques

Uruguai

Sem desfalques confirmados.

Coreia do Sul

Sem desfalques confirmados.

URUGUAI E COREIA DO SUL: PARTICIPAÇÕES EM COPAS

O Uruguai disputa a sua 14ª Copa do Mundo, com as melhores na campanha em 1930 e 1950, quando conquistou os títulos. Já os piores desempenhos da Celeste foram em 1962/74 e 02, edições em que a equipe não passou de grupo.

Do outro lado, a Coreia do Sul vai para a sua 11ª participação Copa do Mundo - a décima vez consecutiva - e teve o melhor desempenho na edição de 2002, quando foi a quarta colocada.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 24 de novembro de 2022

• Horário: 10h (de Brasília)

• Local: Education City Stadium, Doha - Qatar