Uruguai x Colômbia: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções se enfrentam nesta quinta-feira (7), pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas; veja como acompanhar na TV e na internet

Uruguai e Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira (7), no Parque Central, às 20h (de Brasília), pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Uruguai x Colômbia DATA Quinta-feira, 7 de setembro de 2021 LOCAL Parque Central - Montevidéu, URU HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Celeste busca a vitória em casa/ Foto: Getty

A partida será transmitida pelo SporTV 3, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Qual o número do SporTV?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 15 pontos, o Uruguai busca reduzir a diferença para o líder Brasil, que atualmente soma 24.

A partida deve marcar o retorno de Diego Godin, enquanto Suárez deve aparecer ao lado de Cavani no ataque.

Do outro lado, a Colômbia, com 13 pontos, busca entrar na zona de classificação direta para a Copa do Mundo.

Rueda deve escalar Mina e Davinson Sanchez na zaga, enquanto Ospina segue como titular no gol.

Provável escalação do Uruguai: Muslera; Nandez, Gimenez, Godin, Vina; Valverde, Bentancur; De Arrascaeta, De La Cruz; Cavani, Suárez.

Provável escalação da Colômbia: Ospina; Munoz, Mina, Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe, Diaz; Zapata, Muriel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

URUGUAI

JOGO CAMPEONATO DATA Uruguai 4 x 2 Bolívia Eliminatórias 5 de setembro de 2021 Uruguai 1 x 0 Equador Eliminatórias 9 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Argentina x Uruguai Eliminatórias 10 de outubro de 2021 20h30 (de Brasília) Brasil x Uruguai Eliminatórias 14 de outubro de 2021 21h30 (de Brasília)

COLÔMBIA

JOGO CAMPEONATO DATA Paraguai 1 x 1 Colômbia Eliminatórias 5 de setembro de 2021 Colômbia 3 x 1 Chile Eliminatórias 10 de setembro de 2021

Próximas partidas