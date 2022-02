Atlético-MG e URT se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Estádio Zama Maciel, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO URT x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Zama Maciel - Pato de Minas, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, será o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (9), em Pato de Minas.

💪🏽 A segunda-feira chuvosa deu início à preparação alvinegra para nosso próximo desafio pelo Campeonato Mineiro.



📸 Confira o álbum de fotos da atividade: https://t.co/VNjnWE6ODl#VamoGalo 🏴🏳️ pic.twitter.com/HTyINfQC5J — Atlético 😷 (@Atletico) February 8, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

A partida entre URT x Atlético-MG será realizada no Estádio Zama Maciel. O jogo é válido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2022.

O Atlético-MG chega para este duelo confiante após três vitórias consecutivas na temporada. Atualmente, soma 10 pontos e busca seguir na liderança do Estadual.

Do outro lado, o URT ocupa a lanterna do torneio com apenas um pontos. Até o momento, registra três derrotas e um empate.

Em 30 jogos disputados entre as equipes, o Galo soma 22 vitórias, seis empates e duas derrotas. No último confronto, o Atlético-MG venceu por 3 a 0 no Mineiro 2021.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 0 Tombense Mineiro 29 de janeiro de 2022 Uberlândia 0 x 4 Atlético-MG Mineiro 2 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO URT x Atlético-MG Mineiro 9 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília) América-MG x Atlético-MG Mineiro 12 de fevereiro de 2022 16h30 (de Brasília)

URT

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Patrocinense 1 x 0 URT Mineiro 2 de fevereiro de 2022 URT 1 x 1 Uberlândia Mineiro 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas