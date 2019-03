Uribe ultrapassa Maxi López em gols, mas ainda fica atrás em assistências

Atacante Rubro-Negro chegou a dez bolas na rede pelo Rubro-Negro, uma a mais que o titular do rival vascaíno

A vitória do sobre a , na noite da última quarta-feira (13), no Maracanã, teve vários personagens: torcida, Gabigol, Diego Alves, Ribeiro, entre outros. Um coadjuvante, quase um figurante, já que entrou no fim da partida, também teve seus minutos de glória e merece destaque. Trata-se de Uribe. O colombiano chegou ao gol de número 10 no time e ultrapassou a marca de Maxi Lopez, camisa 9 do rival .



(Foto: Alexandre Vida / Flamengo / Divulgação)



(Foto: Rafael Ribeiro / Vasco.com / Divulgação)

Os gols colocados na rede por Uribe foram todos com bola rolando, enquanto o argentino anotou seis dos nove de pênalti. O contraponto é interessante e serve para mostrar o quanto a torcida Rubro-Negra pode confiar em Uribe, hoje reserva de Gabriel Barbosa. O atacante fez uma boa pré-temporada e até começou o Carioca entre os titulares, mas perdeu a posição para o camisa 9. Nada que desanime o jogador, que tem trabalhado forte no dia a dia para estar à disposição e corresponder à altura.Na conta com o rival vascaíno, Uribe chegou ao Flamengo em 26 de junho de 2018 e soma 1.833 minutos em campo, contra 2.174 de Maxi Lopez. O argentino desembarcou no pouco tempo depois, em 14 de julho do ano passado, mas assumiu rapidamente o posto de atacante titular da equipe e foi importante na campanha do Cruzmaltino contra o rebaixamento no Brasileiro.

Apesar de ter ultrapassado Maxi López em número de gols, o colombiano ainda fica atrás nas assistências, já que foram apenas duas contra sete do argentino, ou seja, o vascaíno participa mais dos gols (obvivamente o fato de ter mais tempo em campo é um aliado). Ainda assim, Abel Braga pode ficar mais do que contente, pois tem à disposição um atacante pronto para substituir seu principal artilheiro caso necessário.

O Flamengo volta a campo neste sábado (16), às 19h, no Maracanã. O time Rubro-Negro encara o pela quinta rodada da .