Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, anunciou sua aposentadoria do futebol em nível internacional em uma surpresa estrondosa, depois de ter confirmado anteriormente seu desejo de continuar, juntando-se ao seu rival histórico Lionel Messi, que havia anunciado sua aposentadoria cerca de um mês antes.

Ronaldo baixou a cortina sobre sua trajetória internacional, após 23 anos de sua primeira aparição com a camisa, em um passo revelado por meio de uma emocionante mensagem de despedida publicada em suas contas nas redes sociais na manhã desta quinta-feira.

O capitão de Portugal não esperou o anúncio da lista do treinador Jorge Jesus, previsto para amanhã, sexta-feira, em preparação para a Data Fifa de novembro, para anunciar sua decisão.

O astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, escolheu se despedir da seleção com uma mensagem em vídeo que se estendeu por cerca de 5 minutos, durante a qual apareceu falando à torcida portuguesa.

Próximas partidas POR Liga das Nações A 14:45 DEN

Ronaldo encerrou sua jornada internacional após disputar 234 partidas, nas quais marcou 146 gols, e conquistou três títulos com a seleção de seu país, com destaque para o Campeonato Europeu de Nações, a "Eurocopa 2016", além de dois títulos da Liga das Nações da Uefa.

Rebeldia, suspensão e, então, aposentadoria

Ronaldo colocou um ponto final em sua trajetória com a camisa da seleção de seu país após uma crise que movimentou os meios esportivos durante a última Data Fifa e levantou questionamentos sobre sua relação com o treinador Jorge Jesus.

A tensão tomou conta da seleção de Portugal depois que Ronaldo deixou a concentração da equipe na Dinamarca sem permissão.

Ronaldo já havia cumprido a pena de suspensão por 30 dias, assim como pagou uma multa financeira no valor de 255 euros, após deixar a concentração da seleção.

O astro português já havia manifestado sua disposição de aceitar qualquer punição decorrente de seu comportamento, o que de fato ocorreu, mas a crise não parou no aspecto disciplinar, já que a relação entre ele e Jesus não conseguiu superar o desentendimento que surgiu entre ambos.

Ronaldo sentiu-se traído por causa das declarações explicativas feitas pelo treinador português, considerando que elas não respeitaram o acordo explícito ao qual as duas partes haviam chegado durante uma reunião anterior, o que o levou a esclarecer sua posição em uma mensagem marcada por um tom duro.

O estado de tensão entre as duas partes continuou, em meio a dúvidas sobre a presença de Ronaldo na próxima lista de Portugal, que se prepara para enfrentar a Dinamarca no dia 14 de novembro e o País de Gales no dia 17 do mesmo mês, nas duas últimas rodadas da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa.

Apesar da presença do nome de Ronaldo na lista preliminar da seleção em preparação para as duas partidas, a decisão de se aposentar colocou um ponto final nas especulações sobre seu retorno, fazendo com que o dono da camisa número 7 fique ausente da seleção de seu país no que resta de sua carreira futebolística.

A Federação Portuguesa de Futebol, representada por seu presidente Pedro Proença, havia tentado intervir para conter a crise e trazer Ronaldo de volta às fileiras da seleção, mas os esforços de mediação não conseguiram fazer com que as coisas voltassem ao normal.

A seguir, o texto completo da mensagem de despedida de Ronaldo:

"Ao povo português, chegou o dia em que devolvo a camisa número 7 à nossa seleção de todos. Nunca senti que ela fosse apenas minha, mas tive, ao longo de 23 anos, a honra e a responsabilidade de vesti-la, defendê-la e levá-la comigo aos estádios por todo o mundo.

Hoje chegou o momento de passar o bastão para o futuro. Não foi uma decisão fácil, pois há decisões que não são tomadas apenas pela razão, mas nas quais o coração também participa.

Encerro uma jornada que começou em agosto de 2003 e mudou minha vida para sempre. Quando olho para trás e me lembro de tudo o que vivi com a seleção, não vejo apenas partidas, gols, recordes e troféus, mas vejo pessoas. Vejo imigrantes que sentiam que Portugal ficava mais perto deles durante 90 minutos, e vejo milhões de portugueses que não conheci pessoalmente, mas que fizeram parte da minha vida. Pois, no fim, o futebol é muito maior do que apenas um jogo, ele são as pessoas.

Durante toda a minha trajetória com a seleção, busquei superar meus limites. Quis vencer, ser o melhor e fazer história. Sempre fui rigoroso comigo mesmo, almejei mais, acreditei em nossa capacidade de chegar mais longe e dei tudo o que tinha por esta camisa.

Vivemos tardes e noites perfeitas, e conquistamos vitórias que nunca esquecerei, assim como sofremos derrotas cuja lembrança ainda me dói até hoje. Falhei às vezes, sofri e passei por momentos nos quais não consegui dar aos portugueses o que eles tanto desejavam, mas nunca desisti e, o mais importante, nunca perdi meu sentimento de orgulho por representar Portugal.

Aprendi ao longo desses anos coisas muito simples: os gols passam, os troféus ficam nos museus e os recordes acabam sendo quebrados por alguém, mas há algo que o tempo nunca consegue apagar, que é o lugar que ocupamos no coração das pessoas. Se algum dia vos fiz felizes, ou fiz vocês abraçarem alguém depois de um dos meus gols, ou esquecerem um momento difícil, ou sentirem orgulho de nosso país, então tudo o que fiz valeu a pena. Porque ser português significa também isso: sofremos juntos, nos erguemos juntos e voltamos a acreditar.

Portugal sempre precisará de jovens que sonham, de jogadores que não desistem e de novas gerações que acreditam na possibilidade de chegar a lugares aonde ninguém chegou antes. Pois o país que continua a criar seus novos heróis é um país que não deixa de acreditar em si mesmo.

Aos meus companheiros de seleção, quero dedicar uma palavra especial. Obrigado por cada corrida, cada abraço, cada discussão, cada momento de silêncio antes de entrar em campo, por cada vitória que comemoramos juntos e cada derrota que nos tornou mais fortes. Foi uma honra para mim ser capitão de vocês, mas não existe capitão que caminhe sozinho, e vocês são parte da minha história.

A todos os treinadores, dirigentes, médicos, fisioterapeutas, funcionários dos equipamentos e a todos os que trabalharam comigo ao longo desses anos, obrigado. Muitos de vocês não apareceram nas fotos, mas, sem vocês, nenhuma dessas fotos teria sido possível.

À minha família, obrigado por terem compartilhado comigo este sonho, e por terem compreendido os períodos de ausência, os sacrifícios e os momentos em que a seleção precisou ocupar um espaço na vida de vocês também. Se cheguei até aqui, foi porque sempre fomos uma só mão.

E aos portugueses, e a todos os filhos de Portugal espalhados pelo mundo, quero dizer-lhes uma última coisa. Há uma imagem que levarei sempre comigo, que é o momento em que se toca o hino nacional. Olho ao meu redor e vejo meus companheiros, as arquibancadas, as crianças, as mães, os pais e os avós, e vejo portugueses que percorreram longas distâncias apenas para estar ali. E durante aqueles minutos, deixamos de ser diferentes: não há clubes, nem cores, nem classes sociais, nem profissões, nem opiniões, mas apenas uma única paixão: Portugal.

Esse sentimento levarei comigo por toda a vida. Hoje termina minha jornada dentro de campo com a seleção nacional. Vou embora de cabeça erguida, orgulhoso do caminho que trilhei, ciente de que dei tudo o que tinha por Portugal. Mas nunca deixarei de ser um de vocês, e continuarei a sofrer, a me alegrar e a comemorar cada vitória de Portugal do fundo do meu coração.

Passei a vida trabalhando para me tornar o melhor jogador do mundo, mas percebo hoje que a maior vitória foi merecer representar o melhor país do mundo.

Obrigado por estes 23 anos, e obrigado por terem acreditado em mim e por me terem dado a oportunidade de viver um sonho que começou quando eu era apenas um menino na ilha da Madeira, correndo atrás da bola.

A camisa número 7 permanecerá, e meu orgulho de tê-la vestido continuará sendo meu para sempre. Portugal estará sempre dentro de mim.

Até sempre. Cristiano Ronaldo".