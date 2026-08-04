O clube Trabzonspor anunciou, na noite desta terça-feira, o início de suas negociações oficiais para a contratação do astro egípcio Mohamed Salah, em um passo que pode abrir caminho para a concretização de uma das transferências mais importantes do mercado.

O clube turco declarou, em comunicado oficial publicado por meio de sua conta oficial na plataforma "X": "As negociações sobre a transferência de Mohamed Salah para o nosso clube tiveram início".

O Trabzonspor não revelou nenhum detalhe adicional relacionado às negociações, seja sobre o valor da possível transferência, seja sobre a duração do contrato ou o estágio a que chegaram as conversas entre as duas partes.

Minutos antes, a conta oficial do Trabzonspor havia publicado um vídeo que mostra as três pirâmides do Egito, em referência à proximidade da contratação de Salah.

Os acompanhantes do futebol aguardam os desdobramentos desse assunto ao longo dos próximos dias, para saber se as negociações serão coroadas com um acordo oficial que levará o capitão da seleção do Egito a viver uma nova experiência no Campeonato Turco.