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Urgente: comunicado oficial do Trabzonspor sobre a negociação de Mohamed Salah

Mercado da bola
M. Salah
Trabzonspor
Egito
Turquia

O clube Trabzonspor anunciou, na noite desta terça-feira, o início de suas negociações oficiais para a contratação do astro egípcio Mohamed Salah, em um passo que pode abrir caminho para a concretização de uma das transferências mais importantes do mercado.

O clube turco declarou, em comunicado oficial publicado por meio de sua conta oficial na plataforma "X": "As negociações sobre a transferência de Mohamed Salah para o nosso clube tiveram início".

O Trabzonspor não revelou nenhum detalhe adicional relacionado às negociações, seja sobre o valor da possível transferência, seja sobre a duração do contrato ou o estágio a que chegaram as conversas entre as duas partes.

Minutos antes, a conta oficial do Trabzonspor havia publicado um vídeo que mostra as três pirâmides do Egito, em referência à proximidade da contratação de Salah.

Campeonato Turco
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Os acompanhantes do futebol aguardam os desdobramentos desse assunto ao longo dos próximos dias, para saber se as negociações serão coroadas com um acordo oficial que levará o capitão da seleção do Egito a viver uma nova experiência no Campeonato Turco.

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