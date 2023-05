Urawa Reds x Al-Hilal ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final Liga dos Campeões da Ásia

Equipes entram em campo neste sábado (6), no Saitama Stadium; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Saitama, Urawa Reds e Al-Hilal entram em campo na manhã neste sábado (6), às 6h (de Brasília), pelo jogo volta volta da final da Liga dos Campeões da Ásia. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após empatarem por 1 a 1, o time que ganhar o duelo ficará com a taça. Em casa, o Urawa conta com o apoio de sua torcida para ficar com a taça. O time japonês não possui desfalques confirmados. Já o Al-Hilal segue sem poder contar com Al Dawsari, suspenso. Desta forma, Abdullah Otayf deve aparecer entre os titulares, assim como Ighalo.

Em toda a história, este será apenas o 6º duelo das equipes. O Hilal, por sua vez, conquistou duas vitórias, além de dois empates e perdeu uma vez vezes para o Urawa Reds.

Prováveis escalações

Al Hilal: Al Muaiouf; Abdulhamid, Hyun-Soo, Al Bulayhi, Al Burayk; Kanno, Al Faraj, Otayf; Marega, Ighalo, Michael. Técnico: Ramon Diaz.

Urawa Red Diamonds: Nishikawa; Sakai, Scholz, Hoibraten, Akimoto; Ito, Iwao; Okubo, Koizumi, Sekine; Koroki. Técnico: Maciej Skorza.

Desfalques

Al-Hilal

Al Dawsari cumpre suspensão.

Urawa Red Diamonds

Sem desfalques confirmados.

Quando é?