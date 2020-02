Universidad de Chile x Internacional: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Colorado estreia na Copa Libertadores nesta terça-feira (4); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sonhando com o tricampeonato da América, o visita o Universidad de nesta terça-feira (4), às 18h (de Brasília), pela segunda fase da . A partida terá transmissão exclusiva do canal Fox Sports, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Internacional DATA Terça-feira, 04 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio Nacional de Chile - Santiago, CHI HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



quer conquistar mais um troféu da Libertadores / Foto: Ricardo Duarte / Divulgação

O duelo terá tranmissão exclusiva do canal Fox Sports, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

UNIVERSIDAD DE CHILE

Em meio a um clima hostil desde o ano passado em Santiago, o Universidad de Chile chega para o confronto embalado após a goleada sobre o Curicó Unido por 5 a 1, e contando com o atacante Larrivey, atravessando uma grande fase.

Provável escalação do Universidad de Chile: De Paul; Rodríguez, González, Del Pino Mago e Beausejour; Cornejo, Galani, Pablo Aránguiz e Montillo; Henríquez e Larrivey

INTERNACIONAL

Já no Chile para o confronto, o Inter deixa de lado o para se concentrar na estreia da Copa Libertadores.

Para o confronto, o técnico Eduardo Coudet ainda não sabe se poderá contar com Rodinei, recuperado de um problema no tornozelo.

Por outro lado, Rodrigo Lindoso deve seguir entre os titulares.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei (Heitor), Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Moisés; Musto; Edenilson, Rodrigo Lindoso e Patrick; D'Alessandro e Paolo Guerrero

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

UNIVERSIDAD DE CHILE

JOGO CAMPEONATO DATA Huachiopato 2 x 1 26 de janeiro Univ. de Chile 5 x 1 Club Provincial Curicó Unido Campeonato Chileno 1 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Univ. de Chile x Unión La Calera Campeonato Chileno 08 de fevereiro 18h (de Brasília) Internacional x Univ. de Chilea Copa Libertadores 11 de fevereiro 19h15 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA São Luiz 3 x 4 Internacional Campeonato Gaúcho 30 de janeiro Ypiranga x Internacional Campeonato Gaúcho 1 de fevereiro

Próximas partidas