Universidad Católica x Flamengo: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

Em Santiago, a Universidad Católica recebe o Flamengo na noite desta quinta-feira (28), às 19h (de Brasília), pela terceira rodada do grupo H da Copa Libertadores.

A Católica é a terceira colocada do grupo com 3 pontos marcados. Do outro lado, o Mengão é o lider, com 6 pontos e vai em busca do terceiro triunfo consecutivo na competição.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Universidad Católica vive má fase no Campeonato Chileno e chega pressionada para o duelo desta quinta.

O clube demitiu o técnico Cristián Paulucci e, assim, a equipe será dirigida por Rodrigo Valenzuela, interino.

Após dar descanso para alguns jogadores no fim de semana, o Flamengo conta com os retornos de Filipe Luís, Everton Ribeiro e Gabigol.

Por outro lado, o Rubro-Negro perdeu David Luiz de última hora, pois o jogador foi liberado por questões pessoais. Desta forma, Pablo deve continuar entre os titulares. )

Possível escalação do Universidad Católica: Pérez: Rebolledo, Astaburuaga, Parot e Cuevas; Leiva e Gutiérrez; Orellana; Fuenzalida, Zampedri e Tapia.

Possível escalação do Flamengo: Santos (Hugo), Willian Arão, Pablo e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Thiago Maia e Lázaro; Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol.

DESFALQUES

UNIVERSIDAD CATÓLICA:

Ampuero, Lanaro e Paz: lesionados.

FLAMENGO:

David Luiz: questões pessoais.

Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Vitinho e Matheus França: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Universidad Católica e Flamengo será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Facebook Watch, na internet, nesta quinta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.