Universidad Católica x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta (14), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Universidad Católica x Palmeiras DATA Quarta-feira, 14 de julho de 2021 LOCAL Estádio San Carlos de Apoquindo - Las Condes, CHI HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andrés Matonte (URU)

VAR: Carlos Benítez (PAR)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Cesar Greco - Divulgação Palmeiras

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Qual o número da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com cinco vitórias consecutivas, o Palmeiras deixa de lado o Brasileirão e volta suas atenções para as oitavas de final da Libertadores, de olho em um bom resultado fora de casa para decidir na próxima semana no Allianz Parque.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira segue sem contar com Luiz Adriano, com um edema no joelho direito, e Rony, com lesão no adutor da coxa esquerda.

Por outro lado, Luan, preservado na vitória sobre o Santo, retorna, além de Weverton, reintegrado ao grupo depois da disputa da Copa América.

Já a Universidad Católica, não terá Tapia, lesionado, mas Valencia e Zampedri, com dois gols cada na fase de grupos, formam a dupla de ataque.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes e Deyverson.

Provável escalação da Univ. Católica: Perez; Parot, Salomon, Huerta, Ampuero, Montoya; Gutierrez, Aued, Leiva; Valencia, Zampedri.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2021

PALMEIRAS

Com apenas uma derrota na fase grupos, o Palmeiras encerrou em primeiro lugar do grupo A, com 15 pontos. Até o momento, foram cinco vitórias e uma derrota.

Universitário 2 x 3 Palmeiras - 21 de abril de 2021

Palmeiras 5 x 0 Independiente del Valle - 27 de abril de 2021

Defensa u Justicia 1 x 2 Palmeiras - 4 de maio de 2021

Independiente del Valle 0 x 1 Palmeiras - 11 de maio de 2021

Palmeiras 3 x 4 Defensa y Justicia - 18 de maio de 2021

Palmeiras 6 x 0 Universitário - 27 de maio de 2021

UNIVERSIDAD CATÓLICA

No grupo F, a Universidad Católica encerrou a fase de grupos com nove pontos. Foram três vitórias e três derrotas.

Atlético Nacional 2 x 0 Universidad Católica - 22 de abril de 2021

Universidad Católica 0 x 2 Argentino Juniors - 29 de abril de 2021

Universidad Católica 3 x 1 Nacional-URU - 5 de maio de 2021

Atlético Nacional 0 x 1 Universidad Católica - 12 de maio de 2 021

021 Nacional-URU 1 x 0 Universidad Católica - 18 de maio de 2021

Universidad Católica 2 x 0 Atlético Nacional - 26 de maio de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

UNIVERSIDAD CATÓLICA

JOGOS CAMPEONATO DATA Everton 0 x 0 Univ. Católica Copa do Chile 1 de julho de 2021 Univ. Católica 0 x 2 Everton Copa do Chile 3 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Univ. Católica x Colo-Colo Campeonato Chileno 17 de julho de 2021 17h (de Brasília) Palmeiras x Univ. Católica Libertadores 21 de julho de 2021 19h15 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 0 Grêmio Brasileirão 7 de julho de 2021 Palmeiras 3 x 2 Santos Brasileirão 10 de julho de 2021

Próximas partidas