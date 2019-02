United x Liverpool e os destaques do futebol europeu no final de semana

As grandes competições nacionais da Europa retornam para mais uma rodada após a semana de Champions League

Após uma semana cheia de emoções pela Champions League, as maiores ligas do Velho Continente estão de volta à ativa para mais uma rodada.

Confira abaixo um resumo dos principais jogos das cinco grandes ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França).

PREMIER LEAGUE (INGLATERRA)



(Foto: Getty Images)

A 26ª rodada do Campeonato Inglês estava pausada desde o último dia 06, e retomou seus jogos nesta sexta-feira (22), com as vitórias do West Ham sobre o Fullham por 3 a 1, e a do Watford sobre o Cardiff por 5 a 1.

Entre os times que restam jogar neste final de semana está o Tottenham, que visita o Burnley em Turf Moor, neste sábado (23), a partir das 09h30 (de Brasília). No domingo (24), um clássico de gigantes entra em campo: Manchester United recebe o Liverpool em Old Trafford, a partir das 11h. Os Reds continuam como vice-líderes na tabela, empatados em pontos com o City, e brigarão pels três pontos para ultrapassar a equipe de Pep Guardiola.

O duelo entre Chelsea e Brighton foi adiado por conta da final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City, neste domingo (24), às 13h30 (de Brasília).

Inglês 2018/19 - Jogos da 26ª rodada:

Quarta-feira (06/02)

Everton 0-2 Manchester City

Sexta-feira (22/02)

West Ham 3-1 Fulham

Cardiff City 1-5 Watford

Sábado (23/02)

Burnley x Tottenham - 09h30

Bournemouth x Wolverhampton - 12h

Newcastle x Huddersfield - 12h

Leicester City x Crystal Palace - 14h30

Domingo (24/02)

Chelsea x Brighton & Hove - ADIADO

Arsenal x Southampton - 11h05

Man United x Liverpool - 11h05

LA LIGA (ESPANHA)



(Foto: Getty Images)

Pela Primera División, a 25ª rodada teve início nesta sexta-feira (22), com o empate entre Espanyol e Huesca em 1 a 1. Neste sábado (23), o centro das atenções se direcionam para o confronto entre Sevilla x Barcelona, no Ramón Sánchez Pizjuán, a partir das 12h15.

O Barça se mantém líder isolado da La Liga com 54 pontos, e a 7 de distância do vice Atlético de Madrid, que por sua vez recebe o Villarreal no Wanda Metropolitano, neste domingo, a partir das 12h15.

Já o Real Madrid visita o Levante, no domingo, às 16h15.

Espanhol 2018/19 - Jogos da 25ª rodada:

Espanyol 1-1 Huesca

Sábado (23/02)

Getafe x Rayo Vallecano - 09h

Sevilla x Barcelona - 12h15

Alavés x Celta de Vigo - 14h30

Athletic Bilbao x Eibar - 16h45

Domingo (24/02)

Leganés x Valencia - 08h

Atlético Madrid x Villarreal - 12h15

Valladolid x Bétis - 14h30

Levante x Real Madrid - 16h45

Segundao-feira (25/02)

Girona x Real Sociedad -17h

SERIE A (ITÁLIA)



(Foto: Getty Images)

A 25ª rodada do Campeonato Italiano também teve início nesta sexta, com o confronto entre Milan e Empoli, transmitido pelo DAZN, que terminou em 3 a 0 para os Rossoneri.

Neste sábado, a Roma brigará por uma posição entre os quatro primeiros colocados visitando o Frosinone no Benito Stirpe, a partir das 16h30. Já no domingo, a líder Juventus visita o Bologna no Renato Dall'Ara, a partir das 11h, mais um duelo que terá a transmissão DAZN. Logo depois, às 14h, o Parma recebe o vice-líder, Napoli, no Ennio Tardini.

Por fim, a Fiorentina recebe a Internazionale no Artemio Franchi, a partir das 16h30. O duelo entre Lazio e Udinese, previsto para a segunda-feira, foi adiado em função da partida dos romanos pela semifinal da Copa da Itália, na terça-feira, diante do Milan.

Italiano 2018/19 - Jogos da 25ª rodada:

Milan 3-0 Empoli

Sábado (23/02)

Torino x Atalanta - 11h

Frosinone x Roma - 16h30

Domingo (24/02)

Sampdoria x Cagliari - 08h30

Chievo x Genoa - 11h

Bologna x Juventus - 11h

Sassuolo x SPAL - 11h

Parma x Napoli - 14h

Fiorentina x Napoli - 16h30

BUNDESLIGA (ALEMANHA)



(Foto: Getty Images)

Para dar continuidade à 23ª rodada da Bundesliga, inciada hoje com o emapte entre Werder Bremen e Stuttgart por 1 a 1, o vice-líder Bayern de Munique receberá o Hertha Berlin no Allianz Arena, neste sábado, a partir das 11h30.

No mesmo horário, o Borussia Monchengladbach recebe o Wolfsburg no Borussia-Park. Já o líder Borussia Dortmund receberá o quinto colocado, Leverkusen, neste domingo, no Signal Iduna Park, às 14h.

Alemão 2018/19 - Jogos da 23ª rodada:

Werder Bremen 1-1 Stuttgart

Sábado (23/02)

Bayern Munique x Hertha Berlim - 11h30

Borussia Gladbach x Wolfsburg - 11h30

Freiburg x Augsburg - 11h30

Mainz x Schalke 04 - 11h30

Düsseldorf x Nuremberg - 14h30

Domingo (24/02)

Hannover x E. Frankfurt - 11h30

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen - 14h

Segunda-feira (25/02)

RB Leipzig x Hoffenheim - 16h3

LIGUE 1 (FRANÇA)



(Fotos:VALERY HACHE)

A Ligue 1 continua a sua 26ª rodada, que contou com a vitória do Saint-Etiénne sobre o Dijon (1 a 0) e do empate entre Strasbourg e Lille (1 a 1) nesta sexta.

O confronto entre Paris Saint-Germain e Nîmes rola no sábado, no Parque dos Príncipes, a partir das 13h, com transmissão do DAZN. Já os confrontos entre Rennes x Olympique e Mônaco x Lyon acontecem ambos neste domingo, às 13h e 17h, respectivamente - sendo que o segundo você também poderá acompanhar no DAZN, de graça!

Francês 2018/19 - Jogos da 26ª rodada:

Sexta-feira (22/02)

Dijon 0-1 St. Etienne

Strasbourg 1-1 Lille

Sábado (23/02)

PSG x Nîmes - 13h

Amiens x Nice - 16h

Guingamp x Angers - 16h

Domingo (24/02)

Montpellier x Reims - 11h

Nantes x Bordeaux - 11h

Toulouse x Caen - 11h

Rennes x O. Marselha - 13h

Monaco x Lyon - 17h

