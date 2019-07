Manchester United faz de tudo para manter Pogba, de elogios a valor elevado para o Real Madrid

Jogador francês vive a expectativa de uma possível ida ao clube merengue, mas é visto como imprescindível para Ole Gunnar Solskjaer

As especulações em torno do futuro de Paul Pogba continuam acontecendo. Diante da possibilidade de uma transferência para o , o jogador vê o seu atual clube, redobrar os esforços para tentar mantê-lo junto com o esquadrão dos Diabos Vermelhos. O treinador Ole Gunnar Solskjaer retomou uma fala que foi bastante divulgada recentemente e reafirmou que pretende montar a equipe ao redor de Pogba.

"Eu gostaria de construir a equipe ao redor de Pogba. Eu já disse isso no passado. Se você tem Pogba em seu elenco você deve construir sua equipe ao redor dele. Minha opinião não mudou muito desde então", falou Solskjaer.

Um dos métodos para ajudar a manter o atleta é reconhecer seu valor publicamente e elogiá-lo. Outra forma também é manter-se irredutível quanto a pedida para o Real Madrid. Os Diabos Vermelhos até aceitariam negociar o francês campeão do mundo, mas desde que os espanhois pagassem 200 milhões de euros por ele, quase o dobro do que o United pagou pelo meia.

Pogba está participando normalmente da pré-temporada do Manchester United e jogou na partida amistosa contra o United, que aconteceu nessa quarta-feira (17). Antes da partida, Solskjaer afirmou que tem "uma grande relação" com Pogba e continuou os elogios ao camisa 6 dos Red Devils.

"Paul é um jogador fantástico, um ser humano fantástico e sempre demonstrou ser um grande profissional", afirmou o norueguês.