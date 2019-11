United estuda gastar R$ 1 bilhão em dois jovens no início do ano: Sancho e Haaland

Ed Woodward pode impedir as contratações de Declan Rice e Mario Mandzukic com o intuito de buscar Sancho e Haaland no próximo mercado da bola

O pretende realizar duas transferências importantes em janeiro, com a Goal apurando que o clube está se preparando para tentar contratar Jadon Sancho e Erling Braut Haaland.

O United acredita que há uma chance de conseguir um acordo para Sancho em janeiro, depois que o internacional inglês de 19 anos foi censurado pelo .

Sancho foi multado e vetado pelo técnico Lucien Favre pelo confronto de sua equipe com o Borussia Monchengladbach em outubro, depois que ele voltou atrasado do serviço internacional.

O potencial desconforto entre clube e jogador alertou o vice-presidente executivo do United, Ed Woodward, da possibilidade de o Dortmund estar preparado para vender Sancho em janeiro, já que anteriormente se supunha que qualquer acordo teria que ser concluído no final da temporada.

Woodward discutiu a capacidade do clube de fazer o que ele chama de transferências "oportunistas", com a compra de Juan Mata por David Moyes como exemplo. Moyes não identificou Mata como um jogador que ele queria adicionar ao elenco, mas ficou feliz em aceitá-lo quando Woodward deixou claro que havia um acordo a ser feito.

Louis van Gaal e Jose Mourinho ficaram frustrados no passado quando Woodward apresentou a eles metas que eles não gostavam, embora Mourinho tenha cedido no caso de Fred por temer que nenhum outro meio-campista fosse chegar.

Como Woodward mantém o controle geral sobre a estratégia de transferência e tem uma linha direta com a família Glazer, ele é capaz de realizar transferências que identifica mais rapidamente do que encontrar jogadores através da rede de reconhecimento do clube. No entanto, com Sancho firmemente estabelecido como alvo para o verão, o técnico Ole Gunnar Solskjaer provavelmente receberá uma chegada antecipada.

O saldo de caixa excepcionalmente forte da United, divulgado pela última vez em torno de 140 milhões de libras (181 milhões de dólares), significa que eles não precisam reabastecer seus cofres antes de fechar um acordo que poderia custar cerca de 100 milhões de libras (130 milhões de dólares).

Há outra motivação para assinar o Sancho o mais rápido possível. O United está ciente de que o jogador quer jogar regularmente na Liga dos Campeões, e seria capaz de defender Sancho de maneira mais convincente se disputasse uma final entre os quatro primeiros em janeiro, em vez de terminar fora da Liga dos Campeões. lugares vêm maio.

Sua forte posição de caixa, que não foi muito alterada, apesar do anúncio de um aumento de 140 milhões de libras na dívida do clube na segunda-feira, também pode permitir que eles proponham um acordo para o atacante de 19 anos do Red Bull Salzburg, Haaland. O internacional norueguês foi observado pela equipe de Solskjaer, e um acordo de 85 milhões de libras (US $ 110 milhões) pode ser fechado, o que levaria Haaland a ser emprestado ao clube austríaco pelo restante da temporada.

Se os dois jogadores foram contratados, isso pode ter implicações imediatas em possíveis acordos para Declan Rice e Mario Mandzukic, os quais permanecem na lista de transferências do United.

O United estava considerando uma transferência de inverno para o meio-campista do Rice, mas isso poderia ser arquivado durante o verão para garantir tanto Haaland quanto Sancho.

Enquanto isso, Woodward estava confiante em contratar o atacante croata Mandzukic, de 33 anos, da , para apoiar Marcus Rashford, Anthony Martial e Mason Greenwood.

No entanto, se Haaland assinar, eles passarão Mandzukic e passarão o resto da temporada confiando em sua jovem linha de frente.