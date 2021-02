Unirb x Vitória: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

A temporada 2021 começa oficialmente para as duas equipes nesta quarta-feira (17); saiba como assistir e acompanhar em tempo real na internet

Neste dia 17 de fevereiro, a temporada de 2021 começa oficialmente para Unirb e Vitória. Os times duelam na estreia do Campeonato Baiano de 2021 às 19h30 (de Brasília) nesta quarta-feira, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. A partida terá transmissão da TVE Bahia, na TV aberta, e no YouTube da TVE, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Unirb x Vitória DATA Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Carneirão - Alagoinhas, BA HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Leticia Martins/EC Vitória

A partida terá transmissão ao vivo na TVE Bahia, na TV aberta, e no YouTube da TVE, na internet.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

UNIRB

O Unirb disputa a elite do Baianão pela primeira vez na sua história. O treinador da equipe é Laelson Lopes, que já trabalhou nas categorias de base de Bahia e Vitória. Um dos principais nomes do elenco do time é o experiente meia Rafael Granja.

Provável escalação do Unirb: Deijair, Alaba, Dedé, Gustavo e Maradona; Xodó, Paulinho e Dener; Magno, Rafael e Henrique.

VITÓRIA

Tentando dar fim à hegemonia do Bahia no campeonato estadual, o Vitória precisa escrever uma história diferente das últimas temporadas, quando sequer avançou da primeira fase. O Leão terá força máxima e o discurso de Rodrigo Chagas é que o time brigará pelo título.

Provável escalação do Vitória: Yuri; Van, Wallace, João Victor e Leocovick; Guilherme Rend (Paulo Vitor), Fernando Neto e Dudu; Vico, Ruan Nascimento (Gabriel Santiago) e Samuel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

UNIRB

JOGO CAMPEONATO DATA Colo Colo-BA 0 x 0 Unirb Baiano 2ª Divisão 29 de novembro de 2020 Unirb 0 (4) x (3) 0 Colo Colo-BA Baiano 2ª Divisão 06 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Jacuipense x Unirb Campeonato Baiano 24 de fevereiro de 2021 20h30 (de Brasília) Bahia x Unirb Campeonato Baiano 28 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 0 Botafogo-SP Brasileirão Série B 26 de janeiro de 2021 Brasil de Pelotas 0 x 1 Vitória Brasileirão Série B 29 de janeiro de 2021

Próximas partidas