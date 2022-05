Unión Santa Fe x Fluminense: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

O Fluminense visita o Unión Santa Fe na noite desta quinta-feira (19), às 19h15 (de Brasília), no Estádio 15 de Abril, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, um mês após o último encontro entre os rivais, válido pela terceira rodada do Grupo H. Na ocasião, as equipes empataram sem gols, no Maracanã.

Na terceira posição com sete pontos, três a menos que o líder Junior Barranquilla, o Tricolor entrará em campo com a obrigação da vitória para manter vivo o sonho de avançar às oitavas de final.

Já o Unión Santa Fe, com oito pontos, vem de derrota por 2 a 1 para o Argentino Juniors, pelo Campeonato Argentino.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Argentina, o Fluminense terá o retorno do meia Ganso, recuperado de uma lesão na coxa direita.

Do outro lado, o Unión Santa Fe, sob o comando do técnico Gustavo Munúa fará algumas mudanças na equipe.

Corvalán, suspenso após expulsão na vitória sobre o Oriente Petrolero, está fora, assim como Moyana e Blasi, lesionados.

Vera, recuperado de lesão, retorna e é opção no banco.

Possível escalação do Fluminense: Fábio, Yago Felipe, Nino, David Braz, Pineida; Wellington, André, Nathan, Ganso; Luiz Henrique e Cano.

Possível escalação do Unión Santa Fe: Mele, Brítez, Calderón, Polenta e Esquivel; Peralta Bauer, Roldán (Nardoni), Portillo e Zenón; Luna Diale e Jonatan Álvez.

DESFALQUES

FLUMINENSE:

Luan Freitas, Felipe Melo e John Kennedy: lesionados

Fred: problema no olho esquerdo

UNIÓN SANTA FE:

Corvalãn: suspenso

Moyano e Blasi: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Unión Santa Fe e Fluminense será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quinta-feira (19).