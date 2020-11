Unión Santa Fé x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Tricolor tem a vantagem do empate nas oitavas de final da Copa Sul-Americana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após vencer por 1 a 0 no primeiro encontro, o visita o Unión Santa Fé nesta terça-feira (1), no estádio 15 de abril, a partir das 19h15 (de Brasília), em jogo de volta das oitavas de final da . A partida será transmitida pela Conmebol TV. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Unión Santa Fé x Bahia DATA Terça-feira, 1 de dezembro de 2020 LOCAL Estádio 15 de abril - HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Vaner Casaes/AG. Bapress

A partida será transmitida ao vivo pela Conmebol TV. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Unión Santa Fé entra em campo precisando vencer por dois gols de diferença para avançar na Copa Sul-Americana. Caso o time argentino vença por 1 a 0 (placar do jogo de ida em favor dos brasileiros) a decisão será nas penalidades.

Com a vantagem do empate, o Bahia segue sem poder contar com o técnico Mano Menezes, além de Zeca, Ronaldo, Juninho Capixaba e Mateus Claus, que testaram positivo para covid-19. Por outro lado, Gilberto, Gabriel Novaes e Anderson Martins estão de volta à equipe.

Provável escalação do Unión Santa Fé: Moyano, Federico Vera, Blasi, Galván, Corvalán, Leyes, Nardoni, Carabajal, Cabrera, Márques, García e Zenón.

Provável escalação do Bahia: Douglas, Edson, Ernando, Anderson Martins, Matheus Bahia, Gregore, Elias (Nino Paraíba), Ramon (Élber), Rossi (Clayson), Alesson (Saldanha) e Rodriguinho (Danielzinho).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

UNIÓN SANTA FÉ

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Unión Santa Fé 28 de novembro de 2020 Bahia 1 x 0 Unión Santa Fé Copa Sul-Americana 16 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Unión Santa Fé x Tucuman Campeonato Argentino 5 de novembro de 2020 19h20 (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 3 Campeonato Brasileiro 28 de novembro de 2020 Bahia 1 x 0 Unión Santa Fé Copa Sul-Americana 24 de novembro de 2020

Próximas partidas