Unión de Santa Fé x Nacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Partida acontece nesta terça-feira (5), pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-A; veja como acompanhar na TV

Unión de Santa Fé e Nacional se enfrentam nesta terça-feira (5), no Estádio 15 de Abril, a partir das 19h15 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 0, o time uruguaio pode perder por até um gol de diferença. Em caso de vitória por dois gols dos argentinos, a vaga será decidida nos pênaltis- A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

O Unión de Santa Fé encerrou a primeira fase na liderança do Grupo H, com 12 pontos, registrando três vitórias e três empates, enquanto o Nacional, que ficou em terceiro lugar do Grupo C da Libertadores, entrou direto nas oitavas da Sul-Americana após falhar na Liberta.

Prováveis escalações

Possível escalação do Unión de Santa Fé: S. Mele; F. Vera, F. Calderón, D. Polenta, C. Corvalán; Machuca, Roldán, Portillo, Zenon; Gallegos, M. Luna.

Possível escalação do Nacional: Sergio Rochet; L. Lozano, Léo Coelho, M. Risso, C. Cándido; A. Trezza, F. Carballo, D. Rodrigues, A. Castro; Emmanuel Gigliotti, Franco Misael.

Desfalques da partida

Unión de Santa Fé:

sem desfalques confirmados.

Nacional:

sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Unión de Santa Fé é favorito contra o Nacional nas odds da Sportsbet.io.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1.65 para quem acredita que haverá mais de que 2 gols no jogo, e $ 2.10 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar no placar exato, pagando-se $ 6.00 para quem acredita na vitória do Unión por 1 a 0, ou pagando-se $19.00 para quem acredita na vitória do Nacional por 2 a 0.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Unión de Santa Fé x Nacional DATA Terça-feira, 5 de julho de 2022 LOCAL Estádio 15 de Abril - Santa Fé, Argentina HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Unión de Santa Fé

JOGO CAMPEONATO DATA Nacional 2 x 0 Unión de Santa Fé Copa Sul-Americana 28 de junho de 2022 Unión de Santa Fé 3 x 0 Lanús Campeonato Argentino 4 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Banfield x Unión de Santa Fé Campeonato Argentino 9 de julho de 2022 18h (de Brasília) San Lorenzo x Unión de Santa Fé Campeonato Argentino 20 de julho de 2022 A definir

Nacional

JOGO CAMPEONATO DATA Danubia 0 x 1 Nacional Campeonato Uruguaio 25 de junho de 2022 Nacional 2 x 0 Unión de Santa Fé Copa Sul-Americana 28 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cerro Largo x Nacional Campeonato Uruguaio 10 de julho de 2022 16h (de Brasília) Nacional x Club Sportivo Cerrito Campeonato Uruguaio 14 de julho de 2022 19h30 (de Brasília)

