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Union Berlin x Bayer Leverkusen: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 11 20 de nov. de 2026 - 12:30

Na Bundesliga feminina, o Union Berlin recebe o Bayer Leverkusen, quinto colocado na tabela. O confronto reúne duas equipes que chegam em momentos diferentes.

O Union Berlin ocupa atualmente a oitava posição e atravessa uma fase de altos e baixos. Na última partida, sofreu uma derrota em casa por 2 a 0 para o Werder Bremen, resultado que aumentou a pressão sobre a equipe.

O Bayer Leverkusen chega na quinta posição e vive um momento estável. A vitória por 2 a 0 sobre o Hamburger SV na última rodada da liga mostrou que a equipe é capaz de somar pontos com concentração.

No time masculino do clube, Ibrahim Maza é considerado um dos talentos mais empolgantes da Alemanha. Nesta noite, porém, o foco está na equipe feminina, que quer mostrar que pode competir no terço superior da tabela.

O Union Berlin mostrou recentemente que jogar em casa não é garantia de vitória. Três derrotas nas últimas semanas abalaram a confiança da equipe, embora um empate contra o Hoffenheim tenha dado sinais de estabilização.

Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Union Berlin e Bayer Leverkusen?

O Union Berlin soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu em casa para o Werder Bremen por 2 a 0. Antes, empatou por 1 a 1 com o Hoffenheim e por 4 a 4 com o Hamburger SV. Nessas cinco partidas, marcou 11 gols e sofreu 12.

O Bayer Leverkusen registra duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Sua vitória mais recente na liga foi por 2 a 0 sobre o Hamburger SV. Na Copa da Alemanha feminina, o Leverkusen perdeu por 1 a 0 para o Bayern de Munique. Na liga, a equipe marcou seis gols ao todo e sofreu três.

Union Berlin x Bayer Leverkusen: escalações

Union Berlin x Bayer Leverkusen: momento das equipes

Union Berlin x Bayer Leverkusen: histórico de confrontos diretos

Union Berlin x Bayer Leverkusen: classificação