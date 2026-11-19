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Union Berlin x Bayer Leverkusen: horário do jogo
Na Bundesliga feminina, o Union Berlin recebe o Bayer Leverkusen, quinto colocado na tabela. O confronto reúne duas equipes que chegam em momentos diferentes.
O Union Berlin ocupa atualmente a oitava posição e atravessa uma fase de altos e baixos. Na última partida, sofreu uma derrota em casa por 2 a 0 para o Werder Bremen, resultado que aumentou a pressão sobre a equipe.
O Bayer Leverkusen chega na quinta posição e vive um momento estável. A vitória por 2 a 0 sobre o Hamburger SV na última rodada da liga mostrou que a equipe é capaz de somar pontos com concentração.
No time masculino do clube, Ibrahim Maza é considerado um dos talentos mais empolgantes da Alemanha. Nesta noite, porém, o foco está na equipe feminina, que quer mostrar que pode competir no terço superior da tabela.
O Union Berlin mostrou recentemente que jogar em casa não é garantia de vitória. Três derrotas nas últimas semanas abalaram a confiança da equipe, embora um empate contra o Hoffenheim tenha dado sinais de estabilização.
Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Union Berlin e Bayer Leverkusen?
O Union Berlin soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu em casa para o Werder Bremen por 2 a 0. Antes, empatou por 1 a 1 com o Hoffenheim e por 4 a 4 com o Hamburger SV. Nessas cinco partidas, marcou 11 gols e sofreu 12.
O Bayer Leverkusen registra duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Sua vitória mais recente na liga foi por 2 a 0 sobre o Hamburger SV. Na Copa da Alemanha feminina, o Leverkusen perdeu por 1 a 0 para o Bayern de Munique. Na liga, a equipe marcou seis gols ao todo e sofreu três.
Union Berlin x Bayer Leverkusen: escalações
Union Berlin x Bayer Leverkusen: momento das equipes
Union Berlin x Bayer Leverkusen: histórico de confrontos diretos
Confrontos
Union Berlin x Bayer Leverkusen: classificação
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|Sequência
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V
V
V
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|+6
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|+4
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V
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|1
|5
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|-3
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V
E
D
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V
|8
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|3
|2
|5
|15
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D
E
E
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V
|9
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|3
|2
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|24
|-11
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D
V
D
D
D
|10
|10
|3
|1
|6
|16
|22
|-6
|10
D
D
D
V
V
|11
|10
|3
|1
|6
|11
|19
|-8
|10
D
D
D
D
V
|12
|10
|2
|3
|5
|20
|18
|+2
|9
V
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E
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D
|13
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|2
|2
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|8
D
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|0
|0
|10
|6
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|0
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