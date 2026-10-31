Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Assuntos da semana: o que aconteceu com Union Berlin e Colônia?

O Union Berlin chega a esta partida com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi a derrota por 5 a 0 em casa para o Colônia, pela Copa da Alemanha. Antes disso, os "de ferro" empataram por 1 a 1 com o Augsburg e por 0 a 0 com o Borussia Dortmund na Bundesliga. Nessas cinco partidas, o Union marcou apenas dois gols e sofreu sete.

O Colônia soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Depois da vitória por 5 a 0 sobre o Union Berlin na Copa da Alemanha, empatou por 0 a 0 com o Schalke 04 na Bundesliga. A única derrota nesse período foi por 1 a 0 diante do Eintracht Frankfurt, fora de casa. O Colônia marcou nove gols e sofreu três nessas cinco partidas.

Bundesliga - Rodada 8 1 de nov. de 2026 - 09:30 Alte Foersterei

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? Uma rede privada virtual (VPN) é muito útil nesses casos.

Adquira uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Visite o site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Visite o site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!

Union Berlin x Colônia: escalações

Union Berlin x Colônia: retrospecto recente

Union Berlin x Colônia: histórico de confrontos diretos

Union Berlin x Colônia: as tabelas