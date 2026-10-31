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Union Berlin x 1. FC Colônia hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e pela internet?

Union Berlin x Colônia
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Colônia
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Na Bundesliga, o Union Berlin enfrenta o 1. FC Köln. Mas onde assistir ao jogo ao vivo na TV e pela internet hoje?

Tradição Esportiva
Globoplay

Globoplay

✅ Possui os direitos para transmitir dois jogos ao vivo por rodada na TV fechada, focando nas partidas das equipes mais populares como o Bayern de Munique.

✅ A assinatura do Globoplay com canais ao vivo também garante acesso aos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e outras grandes competições do calendário nacional.

✅ Permite assistir aos jogos tanto pelo decodificador clássico da operadora quanto pelo aplicativo do Globoplay em Smart TVs, celulares e tablets.

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Futebol Grátis
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✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+).

✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras.

✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel.

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Assuntos da semana: o que aconteceu com Union Berlin e Colônia?

O Union Berlin chega a esta partida com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi a derrota por 5 a 0 em casa para o Colônia, pela Copa da Alemanha. Antes disso, os "de ferro" empataram por 1 a 1 com o Augsburg e por 0 a 0 com o Borussia Dortmund na Bundesliga. Nessas cinco partidas, o Union marcou apenas dois gols e sofreu sete.

O Colônia soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Depois da vitória por 5 a 0 sobre o Union Berlin na Copa da Alemanha, empatou por 0 a 0 com o Schalke 04 na Bundesliga. A única derrota nesse período foi por 1 a 0 diante do Eintracht Frankfurt, fora de casa. O Colônia marcou nove gols e sofreu três nessas cinco partidas.

FCU

FCU - Sequência

RJK
V0-1
ELV
V1-0
BVB
E0-0
FCA
E1-1
KOE
D5-0
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
KOE

KOE - Sequência

FCK
E2-2
BMG
V2-1
SGE
D1-0
S04
E0-0
FCU
V5-0
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
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Bundesliga - Rodada 8
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Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? Uma rede privada virtual (VPN) é muito útil nesses casos.

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  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Visite o site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!

Union Berlin x Colônia: escalações

Prováveis escalações de Union Berlin x Colônia

4-2-3-1
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Formação
Colônia crest
Colônia
KOE
4-2-3-1
F. RoennowF. RoennowL. QuerfeldL. QuerfeldT. RotheT. RotheZ. Van Den BoschZ. Van Den BoschJ. HabererJ. HabererM. AebischerM. AebischerL. BurcuL. BurcuA. SchaferA. SchaferW. JeongW. JeongR. KhediraR. KhediraT. SkarkeT. SkarkeM. SchwaebeM. SchwaebeL. LochoshviliL. LochoshviliS. SebulonsenS. SebulonsenJ. Simpson-PuseyJ. Simpson-PuseyB. SosaB. SosaM. MooreM. MooreL. MainaL. MainaT. KraussT. KraussS. El MalaS. El MalaI. Bergmann JohannessonI. Bergmann JohannessonM. BuelterM. Buelter
Colônia crest
Colônia
KOE
4-2-3-1
Union Berlin

Time titular

Colônia

Técnico

  • M. Lustrinelli
  • R. Wagner

Union Berlin x Colônia: retrospecto recente

FCU

FCU - Sequência

RJK
V0-1
ELV
V1-0
BVB
E0-0
FCA
E1-1
KOE
D5-0
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
KOE

KOE - Sequência

FCK
E2-2
BMG
V2-1
SGE
D1-0
S04
E0-0
FCU
V5-0
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Union Berlin x Colônia: histórico de confrontos diretos

Confrontos

Union BerlinEmpateColônia
2
1
2
Copa da Alemanha
Colônia badge
Colônia
KOE
5
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Colônia badge
Colônia
KOE
2
FJ
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
0
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
FJ
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Colônia badge
Colônia
KOE
0
FJ
7Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Union Berlin x Colônia: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
8530278+1918
E
V
V
E
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
E
V
E
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
85121810+816
V
D
D
V
E
4
LeipzigLeipzigRBL
85032211+1115
V
V
D
V
D
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
V
V
E
E
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
D
V
D
E
8
MainzMainzM05
83141717010
D
D
V
D
V
9
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
D
E
D
E
D
10
StuttgartStuttgartSTU
83051415-19
V
D
D
V
D
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
12
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
E
V
E
D
V
13
HamburgoHamburgoHSV
7304616-109
D
V
V
V
D
14
ColôniaColôniaKOE
7223811-38
E
D
V
D
E
15
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
D
V
D
E
V
16
SchalkeSchalkeS04
813449-56
D
E
D
D
E
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
E
E
V
D
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
81161122-114
E
V
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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