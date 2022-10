Union Berlin x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Jogo da 10ª rodada do Campeonato Alemão será neste domingo (16); veja como acompanhar na TV e na internet

Defendendo a liderança, o Union Berlin recebe o Borussia Dortmund na tarde deste domingo (16), no Alte Forsterei, às 12h30 (de Brasília), pela 10ª rodada da Bundesliga O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no OneFootball, no streaming.

Na primeira posição da tabela, com 20 pontos, o Union Berlin quer dar sequência ao seu bom momento e tem a sua dupla de ataque com Jordan Siebatcheu e Sheraldo Becker confirmada. Os dois participaram de 14 dos 16 gols anotados no alemão até o momento.

Já o Borussia Dortmund está em quinto lugar, com 16 pontos, e busca o triunfo para se aproximar justamente do rival. O time aurinegro está com o seu departamento médico cheio, mas a boa notícia é que Marco Reus está recuperado de lesão e pode iniciar entre os reservas.

Escalações:

Escalação do provável Union Berlin: Ronnow; Jaeckel, Knoche, Leite; Ryerson, Schafer, Khedira, Haberer, Giesselmann; Becker, Siebatcheu.

Escalação do provável Dortmund: Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Ozcan; Adeyemi, Brandt, Malen; Moukoko.

Desfalques

Union Berlin

Kevin Mohwald, lesionado, é o único desfalque do time mandante.

Dortmund

Jamie Bynoe-Gittens, Mahmoud Dahoud, Sebastien Haller, Thomas Meunier e Mateu Morey estão todos no departamento médico.

Quando é?

• Data: domingo, 16 de outubro de 2022

• Horário: 12h30 (de Brasília)

• Local: Alte Forsterei, Berlim - ALE