Union Berlin bate o Dortmund e reação da torcida volta a emocionar

O clube da capital alemã conquistou o primeiro triunfo de sua história na elite

O Union Berlin vai cumprindo com a expectativa de ser um dos times mais emocionantes desta 2019-20. Não tanto pelo que pode fazer dentro de campo, uma vez que o clube disputa pela primeira vez a primeira divisão da , mas por causa da paixão gigante de seus torcedores. Entretanto, neste sábado (31), o melhor dos dois mundos causou mais uma hecatombe de felicidade no estádio An der Alten Försterei.

Apostando tudo nos contra-ataques, o time comandado por Urs Fischer bateu o poderoso por 3 a 1, em jogo válido pela terceira rodada. Marius Bülter abriu o placar aos 22 minutos, e ampliou depois de Paco Alcácer ter empatado para os aurinegros. Mas o lance de maior emoção veio quando a primeira vitória do Union na elite foi praticamente confirmada, com o terceiro gol, anotado por Sebastian Andersson na metade final do segundo tempo.

Em meio às comemorações dos jogadores, a transmissão focou sua imagem em um grupo de três gandulas, crianças, que não contiveram as lágrimas de emoção enquanto comemoravam o tento. Semanas antes, na partida que terminaria em derrota por 4 a 0 para o Leipzig, os torcedores emocionaram o mundo ao levarem fotos de torcedores já falecidos que nunca tiveram a chance de ver o clube do coração, um dos times mais emblemáticos e combativos da antiga Alemanha Oriental, na primeira divisão.

O triunfo impediu que o Dortmund retomasse a liderança, que agora é do Leipzig; o Union chegou a quatro pontos e ocupa a nona posição.

Independentemente do resultado ou da faixa etária de seus torcedores, jogo na capital alemã promete ser um constante espetáculo de emoções para o Union.