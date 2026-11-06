Gol nos minutos finais mantém sequência de vitórias na Europa
O Madrid saiu atrás do placar na Grécia após o surpreendente gol de Aboubakary Koita. Bellingham respondeu rapidamente aos 32 minutos, empatando a partida com uma bela finalização de calcanhar após cruzamento de Marc Cucurella.
Os donos da casa voltaram à frente a 15 minutos do fim, com Stavro Pilo, ameaçando encerrar a campanha perfeita do Madrid na competição continental. No entanto, Kylian Mbappe respondeu quase imediatamente, marcando de perto para empatar novamente.
Já nos minutos finais dos acréscimos, o reserva Fede Valverde soltou uma bomba da entrada da área para garantir a vitória por 3 a 2. O triunfo suado representa a quarta vitória em quatro jogos na Europa e mantém o Madrid empatado na liderança com o Paris Saint-Germain, ambos com 12 pontos.
“Não há outro meio-campista como ele”
O toque de calcanhar de Bellingham foi seu quinto gol na temporada e lhe rendeu um recorde na Europa. Aos 23 anos, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar em sete temporadas consecutivas da Champions League, superando o companheiro de equipe Mbappe.
Ao comentar o gol histórico, Bellingham disse: “Foi puro instinto, na verdade. Eu estava bem posicionado e consegui fazer a única coisa que me pareceu natural naquela situação. Foi um belo gol.”
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Mourinho não poupou elogios ao inglês depois da partida. “Desde que cheguei, ele tem sido brilhante”, disse o treinador aos jornalistas. “É um jogador único. Não há outro meio-campista no mundo como ele, tão completo em todos os aspectos. Fico sem palavras, porque, para mim, ele é absolutamente extraordinário.
“E mesmo nos dias em que não se destaca, ele sempre contribui com esforço, liderança, ambição, qualidade, capacidade de aparecer em posições para marcar, gols... É um jogador extraordinário. Repito: tenho muita sorte de contar com este elenco.”
Encontrando um jeito de vencer
Embora tenha ampliado sua sequência de vitórias para sete partidas em todas as competições, o Madrid foi levado ao limite em Atenas. No fim, o gigante espanhol precisou recorrer à maior profundidade de seu elenco para conquistar os três pontos.
“Estou muito satisfeito, obviamente”, acrescentou o treinador português. “Enfrentamos uma equipe muito difícil, que jogou muito bem. Desde o primeiro minuto, eles estiveram muito compactos e jogaram de forma direta. É por causa deles que não fizemos a partida perfeita.
“Mas, apesar da dificuldade, estivemos sempre no jogo. Conseguimos reagir em momentos decisivos. Mostramos personalidade, mesmo quando estávamos atrás no placar. E, no último minuto, com a partida aberta e as duas equipes desesperadas pela vitória, prevaleceu o time com mais qualidade individual.”
Desafio no Mestalla pela frente
O Real Madrid precisa se reorganizar rapidamente para voltar suas atenções ao campeonato nacional. A equipe de Mourinho visitará o Valencia em um jogo que tradicionalmente está entre os mais difíceis fora de casa no futebol espanhol.
Conseguir um resultado positivo no Mestalla é essencial para o Madrid manter o embalo antes da próxima pausa internacional de novembro.