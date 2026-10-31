O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, anunciou a escalação de seu time para o confronto diante do Al-Fateh, na noite deste sábado, pela 12ª rodada da liga Roshn.
A escalação da partida teve apenas uma mudança em relação ao jogo contra o Al-Qadisiyah na rodada passada, com a entrada de Sultan Mandash para suprir a ausência do brasileiro Gabriel Martinelli.
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O Al-Hilal também sofre com a ausência de seu astro Salem Al-Dawsari, que se recuperou da lesão há poucos dias, tendo entrado como reserva contra o Al-Hazem e o Al-Qadisiyah e atuado como titular contra o Al-Shamal na Elite da Ásia, antes de sofrer uma nova pancada muscular.
O Al-Hilal entra no confronto contra o Al-Fateh, pela décima segunda rodada da liga Roshn, na terceira colocação, com 27 pontos, enquanto o Al-Fateh ocupa a décima sexta posição, com 6 pontos, antes do início da partida na noite de sábado.
Escalação do Al-Hilal
Goleiro: Yassine Bounou.
Defesa: Mohammed Mahzari - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernández.
Meio-campo: Rúben Neves - Sergej Milinković-Savić - Nasser Al-Dawsari.
Ataque: Sultan Mandash - Ollie Watkins - Crysencio Summerville.