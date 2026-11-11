Única exceção com Mourinho: Real Madrid se despede de um pesadelo que o acompanhou por anos

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Depois de longas temporadas em que o Real Madrid viveu mais ao sabor da sala de tratamento do que dentro de campo, e depois que as lesões musculares se transformaram no inimigo número um que devora os sonhos da equipe e a obriga a recorrer aos jogadores da base para preencher as lacunas, José Mourinho chegou para pôr fim a essa sangria.

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Em uma das maiores transformações vividas pelo clube merengue nos últimos anos, o treinador português conseguiu reconstruir um time mais sólido do ponto de vista físico, a ponto de a ausência por lesão muscular ter se tornado um fato raro, depois de ter sido uma notícia diária e corriqueira em "Valdebebas".

Quando Mourinho retornou ao Santiago Bernabéu, sua missão não era apenas conquistar títulos, mas, antes de tudo, resolver um problema crônico que desgastou a equipe nas últimas temporadas. Em mais de uma ocasião, o Real Madrid se viu obrigado a convocar jogadores da academia de base, apesar de contar com um elenco de aproximadamente 25 jogadores, e isso por causa da falta de atletas disponíveis em razão das lesões recorrentes.

Melhorar o condicionamento físico dos jogadores e evitar mais uma temporada repleta de lesões estava no topo das prioridades do treinador português, e ele tem conseguido isso de forma notável até agora, com números que confirmam que a mudança não foi mero acaso, segundo o jornal espanhol "As".

Com exceção dos jogadores que já apresentavam problemas físicos antes do início da temporada, o único a desfalcar alguma partida nesta temporada por lesão muscular foi Fede Valverde, e isso depois do clássico no Camp Nou. Nenhum outro jogador sofreu qualquer lesão muscular desde então, um feito inédito que o clube não via há anos.

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Rodrygo, Thiago, Militão, Mendy e Asensio não conseguiram muitos minutos em campo, mas todos iniciaram a temporada já sofrendo com essas lesões. A maioria deles enfrentava lesões de longa duração, enquanto outros, como Thiago e Militão, começaram a retornar gradualmente aos treinos da equipe, sem registrar nenhuma nova recaída.

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Para entender a dimensão da transformação, basta voltar a este mesmo período da temporada passada, quando o Real Madrid já havia desfalcado 39 partidas por lesão entre os jogadores do elenco principal, sem contar os lesionados da temporada anterior ou durante o período de transferências de verão. Somando esses, o número sobe para 62 partidas em que a equipe teve desfalques, uma cifra catastrófica por todos os critérios.

Rüdiger, Alaba, Huijsen, Trent, Carvajal, Tchouaméni, Ceballos e Mastantuono sofreram problemas musculares durante os primeiros meses da temporada passada, uma situação completamente diferente da situação atual do Real Madrid.

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O mérito dessa transformação se deve à metodologia de trabalho de Mourinho e de sua comissão técnica, baseada no gerenciamento preciso do tempo de participação de cada jogador e de sua carga de treinamento, longe tanto do excesso de cargas quanto da negligência no preparo.

Essa metodologia permite que os jogadores apresentem um nível de condicionamento físico superior ao das temporadas anteriores, o que contribui para evitar uma nova onda de lesões e possibilita a Mourinho utilizar quase todos os seus jogadores em cada partida, dando a cada um o papel adequado no momento certo.

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Mourinho voltou ao Real Madrid para conquistar títulos, mas, para alcançar isso, precisava antes construir um time mais sólido fisicamente, o que representava um problema real nas temporadas anteriores.

E parece que o primeiro objetivo já foi alcançado. É difícil imaginar que não ocorram mais lesões até o fim da temporada, mas a verdade é que a taxa de desfalques caiu de forma notável desde a chegada de Mourinho ao Santiago Bernabéu.

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E, enquanto todos falavam sobre a tática e a escalação, Mourinho travava sua verdadeira batalha na academia e na sala de fisioterapia, provando que os títulos não se constroem apenas com talento, mas com o preparo físico em primeiro lugar.