União Suzano x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

A partida será disputada neste sábado (26), em Suzano; veja como acompanhar na internet

União Suzano e Corinthians entram em campo na tarde deste sábado (27), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, em Suzano, pela sétima rodada do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão no canal da Federação Paulista no YouTube, na internet.

Comandado por Danilo, os Filhos do Terrão entram em campo em busca da liderança do Grupo 12 da competição. Caso vença, e o Água Santa perca para, o Timão empata com a mesma pontuação do time do interior, com qual enfrenta na próxima rodada. Do outro lado, o União Suzano está na quarta posição, com sete pontos, quatro pontos a menos que o São Caetano, que ocupa a zona de classificação à próxima fase.

Prováveis escalações

União Suzano sub-20: João; Guigui, Gustavo, Welligton, Kaue; Caio, João e Vítor; Vinícius, Nicolas e Gustavo.

Corinthians sub-20: Felipe; Gabriel, Andre, Thierry, João; Thomas, Vitor, Juninho; Dimas, Guilherme e Arthur

Desfalques

União Suzano

Não há desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?