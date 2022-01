União-PR x Coritiba: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Coritiba visita o União-PR neste domingo (30), às 20h (de Brasília), no estádio Anilado, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo do One Football e da TV Coxa Prime, na plataforma de streaming. Aqui na Goal você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Independente DATA Sábado, 29 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Anilado, Francisco Beltrão - PR HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O One Football e a TV Coxa Prime, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo deste domingo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem ganhar no Campeonato Paranaense, o União-PR quer surpreender o adversário deste domingo.

Já o Coritiba, com uma vitória e uma derrota até o momento, busca mais três pontos para pegar o elevador na tabela do estadual.

O Coxa terá quatro mudanças na equipe titular, já que o técnico Gustavo Moríngio dará descanso a Henrique, Egídio, Willian Farias e Robinho.

Provável escalação do União-PR: a confirmar.

Provável escalação do Coritiba: Alex Muralha; Natanael, Marcio Silva, Guillermo de los Santos e Guilherme Biro; Matheus Sales, Val e Régis; Pablo García (Luizão), Igor Paixão e Alef Manga.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

UNIÃO-PR

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Cascavel 2 x 1 União-PR Paranaense 26 de janeiro de 2022 Operário 1 x 0 União-PR Paranaense 23 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO União x Cianorte Paranaense 3 de janeiro de 2022 19h (de Brasília) Athletico-PR x União-PR Paranaense 5 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

CORITIBA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 2 x 1 Coritiba Paranaense 27 de janeiro de 2022 Coritiba 1 x 0 Cianorte Paranaense 22 de janeiro de 2022

Próximas partidas