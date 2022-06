União Mogi x Palmeiras: escalação, desfalques e mais do jogo do Paulista Sub-20 2022

Jogo da quinta rodada do Paulistão Sub-20 acontece às 15h (de Brasília); confira o serviço do jogo desta quarta-feira (1)

A bola vai rolar nesta quarta-feira (1) para União Mogi x Palmeiras, a partir das 15h (do horário de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista Sub-20, no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira.

Na liderança isolada do Grupo 10, com 12 pontos, o Verdão busca manter o aproveitamento de 100% e alcançar a quinta vitória consecutiva, enquanto o União Mogi, na lanterna, com apenas dois pontos, busca a primeira vitória.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Últimas notícias e prováveis escalações

Para o confronto em Mogi, o Palmeiras, sob o comando do técnico Lucas Andrade, deve repetir a base da equipe dos últimos jogos.

“Entramos em campo sempre dedicados a escrever mais um capítulo desse grande momento que a categoria vive. O União Mogi é um time difícil de ser batido quando joga em casa, mas vamos dar o nosso melhor para manter o Palmeiras no topo do grupo”, declarou o lateral-esquerdo Ian.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Palmeiras: Natan; Denzel, Talisca, Gustavo Mancha e Thauan; Jota, Luiz Freitas e Kauan; Carlos Matheus, Daniel e Wendell.

Possível escalação do União Mogi: a atualizar.

Desfalques da partida

Palmeiras:

sem desfalques confirmados

União Mogi:

sem desfalques confirmados

Transmissão ao vivo

O jogo entre União Mogi e Palmeiras será transmitido ao vivo pelo Eleven Sports, na internet, nesta quarta-feira (1).