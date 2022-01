União Mogi-SP x Internacional na Copinha 2022: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Já classificado, o Internacional enfrenta o União Mogi nesta segunda-feira (10), às 17h30 (de Brasília), em Mogi das Cruzes, pela terceira rodada do grupo 25 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO União Mogi-SP x Internacional DATA Segunda-feira, 10 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, Mogi das Cruzes - SP HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

(INTxPOR) ⏰ 46'/2T: Fim de jogo! ✅ Com dois gols de Allison, #CeleiroDeAses vence a Portuguesa por 2 a 1 e garante classificação antecipada para a próxima fase da @Copinha! 🚀 #CeleiroDeAses #VamoInter 🇦🇹



BOA, GURIZADA! 👏 pic.twitter.com/ZpDPTwJIgi — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 8, 2022

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo desta segunda-feira, em Mogi das Cruzes.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após conquistar a classificação à próxima fase da Copinha de forma adiantada, o Internacional entra em campo nesta segunda para buscando encerrar a fase de grupos com 100% de aproveitamento.

Já o União Mogi é o vice-líder do grupo e precisa vencer o forte rival para garantir sua vaga no mata-mata do campeonato sem depender de qualquer outro resultado.

No outro duelo do grupo, São Raimundo e Portuguesa se enfrentam também lutando pela vaga remanescente.

Provável escalação do União Mogi-SP: Vinicius, Pedrinho, Barba, Munir Jr., Danilo Silva, Alef, Jacaré, Matheus Soares, Romário, Chulapa e Matheus.

Provável escalação do Internacional: Lucas Flores, Bernardo, João Pedro, Tiago Guth, Lucas Ryan, Bizescki, Gustavo, Allison, Pedrinho, Jonathan e Lucca.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

UNIÃO MOGI-SP

JOGO CAMPEONATO DATA União Mogi 1 x 1 São Raimundo Copa São Paulo de Futebol Júnior 7 de janeiro de 2022 União Mogi 0 x 0 Portuguesa Copa São Paulo de Futebol Júnior 4 de janeiro de 2022

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Portuguesa 1 x 2 Internacional Copa São Paulo de Futebol Júnior 7 de janeiro de 2022 Internacional 2 x 0 São Raimundo Copa São Paulo de Futebol Júnior 4 de janeiro de 2022

Próximas partidas