União Frederiquense x Grêmio: escalação, desfalques e mais do Campeonato Gúcho 2022

O Grêmio enfrenta o União Frederiquense nesta quarta-feira (16), na Arena do União Frederiquense, às 19h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho 2022.

Na liderança do Estadual, o Tricolor chega embalado com três vitórias consecutivas, enquanto o Juventude, na zona de rebaixamento com apenas dois pontos, busca a primeira vitória no torneio.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Apesar da liderança no Gauchão, o Grêmio anunciou a demissão de Vagner Mancini e a chegada de Roger Machado, que irá para a sua segunda passagem no clube como treinador. No entanto, ele ainda não comandará a equipe nesta quarta-feira (16). Cesar Lopes estará no banco de reservas.

"A tabela fala por si. Estou herdando um caminho pavimentado e vai ser uma continuidade. Não obrigatoriamente que se faça as mesmas coisas. Com minhas ideias e metodologia, mas com certeza que temos um caminho já bem encaminhado", afirmou Roger Machado.

Geromel e Diego Souza, preservados, estão fora da lista de relacionados, assim como Benítez, Campaz e Ferreira, lesionados.

Já o União, com quatro pontos, busca se afastar do risco de rebaixamento após duas derrotas consecutivas.

Possível escalação do Grêmio: Brenno (Gabriel Grando); Orejuela, Rodrigues, Bruno Alves e Nicolas (Diogo Barbosa). Thiago Santos, Lucas Silva (Villasanti), Rildo, Gabriel Silva e Janderson; Churín (Elias).

Possível escalação do União-RS: Luis Cetin; Lessa, Talis, Cleiton e Jander; Igor Silva, Marquinhos, Eliomar e Joãozinho; Laion e Daivison.

Mais artigos abaixo

DESFALQUES

GRÊMIO:

Campaz, Benítez e Ferreira: lesionados

Geromel e Diego Souza: preservados

UNIÃO-RS:

-

ARBITRAGEM

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn

Assistentes: Jose Eduardo Calza e Conrado Bittencourt Berger

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre União-RS x Grêmio será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, nesta quarta-feira, na Arena União Frederiquense.