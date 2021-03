União x Coritiba: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (18), pela primeira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Coritiba visita o União nesta quinta-feira (18), às 17h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Brasil, precisando apenas de um empate para avançar. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO União x Coritiba DATA Quinta-feira, 18 de março de 2021 LOCAL Caldeirão - Rondonópolis, MT HORÁRIO 17h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dewson Fernando Freitas (PA)

Assistentes: Helcio Araújo (PA) e Rafael Pereira (PA)

Quarto árbitro: Silvio André Loureira (MT)

ONDE VAI PASSAR?



Coxa busca avançar na Copa do Brasil / Foto: Divulgação Coritiba

O SporTV, na TV fechada, vai passar o jogo desta quinta-feira (18), às 17h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com a vantagem do empate para avançar na Copa do Brasil, o Coritiba estreia na competição nacional com alguns desfalques de última hora.

Para o duelo, o Coxa não terá o zagueiro Wellington Carvalho e o volante Jhony Douglas.

O duelo foi antecipado pela CBF por conta de medidas restritivas do governo do Mato Grosso para conter o avanço da Covid-19. Inicialmente, estava marcado para 19h15 (de Brasília).

Preparação finalizada 🇳🇬⚽



Elenco coxa-branca fez o último treino antes da estreia na temporada 2021. Confira mais detalhes aqui https://t.co/74iujxE8YS#CoxaSempre #Coxa30k pic.twitter.com/jTK1JOGi3r — Coritiba (@Coritiba) March 17, 2021

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique Vermudt, Luciano Castán e Romário; Val, Willian Farias e Robinho; Rafinha, Waguininho (Igor Paixão) e Léo Gamalho (Pablo Thomaz).

Provável escalação do União: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 0 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 20 de fevereiro de 2021 Atlético-GO 3 x 1 Coritiba Campeonato Brasileiro 26 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Coritiba Campeonato Paranaense 31 de março de 2021 21h (de Brasília) Coritiba x Cascavel Campeonato Paranaense 4 de abril de 2021 17h (de Brasília)

UNIÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 0 x 0 União Campeonato Mato-Grossense 5 de março de 2021 União 2 x 1 Poconé Campeonato Mato-Grossense 14 de março de 2021

Próximas partidas