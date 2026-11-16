Goleiro admite que visitantes foram superiores aos donos da casa
Simon fez uma avaliação sincera depois que os campeões da Europa e do mundo sofreram sua primeira derrota no tempo regulamentar desde março de 2024, desconsiderando a derrota nos pênaltis para Portugal na final da Liga das Nações de 2025. Inspirada por Jude Bellingham, a Inglaterra evitou a postura cautelosa que lhe custou caro na derrota para a Argentina, em Atlanta, na semifinal da Copa do Mundo deste verão. Em vez disso, os visitantes dominaram os donos da casa durante uma hora em Madri.
Goleiro elogia intensidade da Inglaterra
A Inglaterra abriu o placar pouco antes do intervalo, quando o capitão Harry Kane marcou seu 93º gol pela seleção ao converter um pênalti sofrido em falta de Pau Cubarsi. Ezri Konsa cabeceou para o gol após escanteio cobrado por Declan Rice aos 53 minutos. Quatro minutos depois, o defensor do Arsenal Ben White marcou com uma finalização de ângulo e fez 3 a 0.
Em entrevista à Teledeporte TV após a partida, Simon admitiu que sua equipe foi inferior: "Hoje, eles foram superiores a nós; adotaram uma marcação individual muito agressiva. Claro que precisávamos continuar tentando até o fim, e lutamos, mas isso serve de lição sobre o que precisamos melhorar. Como ainda não estamos na fase eliminatória, podemos aprender com isso e buscar um desempenho melhor em março."
Desempenho defensivo cai após o verão
A Espanha ganhou uma chance de reagir aos 65 minutos, quando Jarell Quansah perdeu a posse de bola e Elliot Anderson foi expulso por puxar Lamine Yamal. Mikel Oyarzabal converteu o pênalti resultante e, aos 75 minutos, Yamal cruzou para o reserva Nico Williams marcar com a bola batendo na trave esquerda antes de entrar.
Ao falar sobre a recente queda no desempenho defensivo de sua equipe, Simon acrescentou: "Desde a Copa do Mundo, vínhamos cedendo pouquíssimas chances, se olharmos as estatísticas de 'gols esperados', tão populares hoje em dia. Aos poucos, esse número aumentou, e acabamos sofrendo mais gols. A intensidade que houve na Copa do Mundo não é exatamente a mesma aqui; o jogo é disputado com mais liberdade, e precisamos aprender com nossos erros. É melhor que isso aconteça agora, para podermos melhorar em março."
As duas seleções disputarão as quartas de final em março
Apesar da pressão da Espanha no fim, o goleiro da Inglaterra James Trafford fez uma série de boas defesas nos 15 minutos finais para preservar a vitória e garantir o primeiro lugar do grupo. A equipe de Tuchel agora avança às quartas de final da Liga das Nações, em março, como vencedora do grupo, após sua melhor atuação sob o comando do alemão. A Espanha, por sua vez, avança como segunda colocada e precisa melhorar defensivamente antes do início dos confrontos eliminatórios na primavera.