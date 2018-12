Unai Emery vê exagero no placar da goleada do Liverpool sobre o Arsenal

O treinador da equipe londrina também disse que os seus comandados tiram “lições importantes” desta derrota

Unai Emery classificou a goleada sofrida por 5 a 1 pelo Arsenal para o Liverpool, neste sábado (29), no estádio de Anfield, em duelo válido pela 20ª rodada da Premier League, como um grande aprendizado para a sua equipe.

O treinador espanhol reconheceu a força dos líderes do certame dentro de sua casa, mas também viu exagero no placar e culpou os dois pênaltis marcados para explicar um resultado tão elástico.

“Acho que nós começamos bem, mas depois do nosso gol (feito por Maitland-Niles) eles nos pressionaram, e quando eles pressionam aqui, jogam com grande determinação e jogadores que podem fazer a diferença em todo o campo”, disse.

“Eles fizeram três gols muito rápidos, foi um momento difícil para nós”, destacou. “É mais uma experiência para a gente. Uma experiência ruim, mas que podemos tirar lições. No segundo tempo precisávamos levantar, manter as nossas posições individuais e coletivas dentro do jogo. Os últimos dois gols, dois pênaltis. Eu achei um exagero. Acho que o VAR é importante, está chegando no próximo ano, porque vai ajudar os juízes a tomarem decisões melhores”.

Apesar de ter reclamado dos pênaltis, Unai Emery fez questão de ressaltar que não foram estes lances que sacramentaram a sua quarta derrota nesta Premier League: “O resultado é evidente, não foi o juiz”.