Unai Emery pede a contratação de Keylor Navas ao Arsenal

O goleiro tem atuado pouco, especialmente sob Solari, e pode deixar o Santiago Bernabéu

De acordo com o jornal As, o Arsenal quer a contratação de Keylor Navas. O goleiro costarriquenho tem recebido diversas propostas de clubes europeus devido ao pouco aproveitamento no Real Madrid. O técnico dos Gunners, Unai Emery teria colocado Navas como alvo para a equipe que já conta com os goleiros Bernd Leno e Petr Cech.

Desde a chegada de Thibaut Courtois ao Real Madrid, Navas viu seu espaço ser tomado pelo goleiro belga. Sob o comando de Julen Lopetegui, o arqueiro vinha tendo mais chances, mas a partir do começo de trabalho de Solari, Navas jogou apenas duas partidas, contra nove do belga.

Emery estaria "fazendo força" para tentar a contratação do goleiro titular do tricampeonato seguido do Real Madrid na Champions League. Tanto o Arsenal quanto o Real Madrid contam com dois goleiros recém-contratados: Leno, nos Gunners, e Courtois, no Real. Caso o Arsenal queira, de fato, contar com Navas, é possível que tenha que se desfazer de Petr Cech. O goleiro da República Tcheca tem contrato com os londrinos somente até o fim da temporada em curso e já está com 36 anos.

(Foto: Getty Images)

Navas, por sua vez, tem contrato de mais um ano e meio no Camp Nou e está empenhado em continuar no Real Madrid para reconquistar a vaga perdida pelo arqueiro que ganhou a Luva de Ouro como melhor goleiro da Copa do Mundo, atuando pela Bélgica.

A publicação também aponta que há interesse da França e da Itália na contratação do goleiro da Costa Rica.