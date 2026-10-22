Compartilhar Siga GOAL no Google

Unai Emery desafiou o elenco do Aston Villa a repetir nos jogos nacionais o desempenho dominante que vem exibindo na Europa, depois da vitória sobre o visitante norueguês Viking FK na noite de quarta-feira. O triunfo tranquilo por 3 a 1 no Villa Park manteve a campanha europeia perfeita do clube de Midlands e o levou à segunda posição na tabela.

Publicidade

Técnico espanhol cobra melhora no cenário nacional

Emery quer que sua equipe leve o desempenho nas competições europeias para a Premier League após vencer os visitantes da Eliteserien, que empataram em 3 a 3 com o Bayern de Munique na semana passada. A quinta vitória em seis jogos em todas as competições também ampliou para 12 a sequência de triunfos em casa em grandes competições europeias. A marca iguala o recorde de clubes ingleses neste século, compartilhado por Manchester City e Manchester United.

Domínio no primeiro tempo garante marca histórica

IMAGO

Depois de golear o Fenerbahce por 6 a 0 na partida anterior, os donos da casa finalizaram 14 vezes no primeiro tempo, enquanto Nicolas Jackson teve dois cabeceios defendidos pelo goleiro Arild Ostbo nos minutos iniciais.

Ross Barkley abriu o placar aos 23 minutos, ao desviar de cabeça um escanteio cobrado por Ibrahim Mbaye. Assim, marcou em três jogos consecutivos como titular pela primeira vez desde outubro de 2020. Aos 37, Emiliano Buendia converteu um pênalti assinalado após o VAR identificar que Zlatko Tripic derrubou Alysson. O argentino se tornou o primeiro jogador do Villa a marcar em quatro partidas consecutivas de grandes competições europeias.

Ao elogiar a concentração tática e a crescente confiança de seus jogadores após o apito final, Emery disse: “Estamos muito satisfeitos com a maneira como estamos correspondendo às nossas exigências. Respeitando a competição, respeitando os adversários e vendo como estamos melhorando.

Publicidade Publicidade

“Levando tudo isso em conta, acho que fizemos uma boa partida, uma partida séria. Respeitamos o adversário e seguimos o plano que traçamos. Individualmente, os jogadores tentaram mostrar sua qualidade. Hoje, ao combinar esses objetivos, acho que fizemos um bom trabalho, e alguns jogadores deram um passo à frente em termos de confiança, sentindo-se melhor, entendendo melhor a parte tática e jogando futebol.”

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Premier League Ipswich x Nottingham Forest Disney+

Aston Villa x Manchester City Disney+

Coventry x Fulham Disney+

Arsenal x Everton Disney+

Chelsea x Tottenham Disney+

Hull x Brentford Disney+

Liverpool x Brighton Disney+

Manchester United x Bournemouth Disney+

Crystal Palace x Newcastle Disney+

Sunderland x Leeds Disney+



















Gol contra reforça força em casa na Europa

O goleiro dos donos da casa, Zion Suzuki, defendeu uma tentativa de Tobias Moi no início do segundo tempo. Aos 62 minutos, Henrik Heggheim desviou sem querer para a própria rede um cruzamento de Alysson. Alejandro Garnacho, emprestado pelo Chelsea, também parou em Ostbo durante uma participação movimentada. Já Peter Christiansen marcou no fim com uma finalização acrobática após cruzamento de Kristoffer Askildsen. O gol foi confirmado depois de uma checagem de impedimento pelo VAR, impedindo os donos da casa de alcançar o terceiro jogo seguido sem sofrer gols e a liderança da tabela.

Ainda assim, o Aston Villa se torna o primeiro campeão da Liga Europa desde o Manchester United, em 2017/18, a vencer seus três primeiros jogos na Champions League. O clube também chegou a 20 vitórias na Copa dos Campeões da Europa em apenas 30 partidas, marca superada somente pelo Real Madrid (29).

Publicidade

Ao comentar o contraste entre a força da equipe em casa na Europa e a ausência de vitórias como mandante na Premier League até aqui, Emery acrescentou: “Encaramos cada partida com o objetivo de melhorar, ganhar consistência na Europa, disputar jogos na Premier League e manter um nível alto de exigência. Precisamos nos sentir fortes e confiantes. Acho que ainda há trabalho a fazer. Fizemos uma partida muito boa, e a Champions League é muito difícil, mas temos nove pontos. Vencemos dois jogos aqui em casa.

“Ainda não estamos vencendo na Premier League, mas, na Champions League, ganhamos duas boas partidas, contra o Fenerbahce e hoje. Agora podemos nos sentir confiantes e à vontade para os próximos desafios. A atmosfera foi fantástica. Estamos aproveitando a Champions League com nossos torcedores e desfrutando disso juntos.”

Publicidade

Grandes desafios aguardam Aston Villa em recuperação

A equipe de Emery agora buscará sua primeira vitória em casa nesta edição da liga quando receber o Manchester City no Villa Park neste fim de semana. Os nove pontos conquistados em nove possíveis na Europa devolveram a confiança ao elenco após um início de temporada difícil. Mais adiante, o clube da região de Midlands colocará sua campanha perfeita na Champions League à prova contra o Barcelona, líder de La Liga, no mês que vem.