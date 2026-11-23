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O técnico do Aston Villa, Unai Emery, minimizou as preocupações com o gramado do RAMS Park antes do confronto decisivo de terça-feira pela Champions League. O espanhol afirma que seu time não mudará a abordagem tática apesar da atmosfera intimidadora esperada em Istambul.

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Emery se recusa a usar o gramado como desculpa

Emery deixou claro que não aceitará as condições do gramado como desculpa quando seu time enfrentar o Galatasaray pela Champions League na terça-feira. Em entrevista no Bodymoor Heath antes de a delegação viajar para a Turquia, o técnico ressaltou que as duas equipes terão de lidar com as condições do campo no Ali Sami Yen Spor Kompleksi. Ele afirmou que a rotina de preparação do clube, com treinos em sua base em vez de no exterior, continua sendo a melhor abordagem para este compromisso europeu.

"As condições do gramado amanhã são importantes, mas não servem de desculpa, porque são as mesmas para as duas equipes. Estamos prontos e concentrados no jogo, pensando e analisando apenas o adversário. Depois, esperamos que o gramado esteja nas melhores condições possíveis para jogar os 90 minutos. O gramado não muda nossa ideia. Não sei como ele estará, mas suas condições, boas ou ruins, serão as mesmas para nós e para eles", explicou o técnico do Villa no site oficial do clube.

Respeito à força do Galatasaray

O campeão turco representa uma ameaça significativa, e Emery fez questão de destacar a qualidade individual e coletiva do elenco do Galatasaray. Embora a presença do atacante Victor Osimhen e do ponta Rafael Leao atraia boa parte das atenções, o técnico do Villa acredita que o verdadeiro perigo está na energia coletiva gerada pela torcida da casa e na intensidade da organização tática da equipe turca.

"Eles têm jogadores de qualidade para atuar coletivamente e, individualmente, alcançar o nível que costumam apresentar. É claro que Osimhen é um atacante muito importante, Leão é um ponta muito bom, mas eles têm outros jogadores que podem substituí-los dentro da estrutura da equipe. Para mim, o mais importante no Galatasaray é como compete coletivamente, como joga coletivamente, sua energia, em seu estádio, sua proposta tática coletiva, porque tem jogadores muito bons nos duelos", observou Emery.

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Avaliação da campanha europeia

Com nove pontos nos quatro primeiros jogos, o Villa chega à quinta rodada da fase de liga em uma posição favorável. Emery acompanha a classificação de perto e reconhece que, embora terminar entre os oito primeiros seja um sonho realista, a disputa fica cada vez mais acirrada à medida que as potências tradicionais encontram seu ritmo no novo formato do torneio.

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"Cada jogo nos dá muitas informações e mostra quantos pontos temos para continuar focados nesta competição com objetivos diferentes. Então, depois de quatro jogos e nove pontos, ainda temos a possibilidade de terminar entre os oito primeiros. Mas não somos favoritos, porque, com esse formato diferente da Champions League, iniciado há dois anos, os times favoritos geralmente estão aprendendo", admitiu o espanhol.

A disputa por um lugar entre os oito primeiros

Emery alertou que surpreender os clubes de elite ficará mais difícil à medida que a fase de liga avançar. Ele observou que as potências europeias agora se concentram em ampliar o saldo de gols e a pontuação para evitar tropeços, o que reduz a margem de erro de clubes como o Villa. Ainda assim, o objetivo do time da Premier League segue claro: garantir uma vaga direta no mata-mata.

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"Normalmente, se você comete alguns erros, pode perder a chance de terminar entre os oito primeiros. Quanto aos times favoritos, agora dá para analisar como a competição está se desenrolando. Eles estão tentando somar pontos e até marcar muitos gols. Então, progressivamente, ficará mais difícil terminar entre os oito primeiros, porque surpreender alguns favoritos será mais difícil. Mas temos de fazer nossa parte pensando em cada jogo", concluiu Emery.