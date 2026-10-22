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O técnico do Aston Villa, Unai Emery, levou a equipe à terceira vitória consecutiva na Champions League ao derrotar o visitante norueguês Viking por 3 a 1 nesta quarta-feira. Os donos da casa abriram uma vantagem de dois gols antes do intervalo e conquistaram a segunda vitória em casa, além do triunfo fora de casa sobre o Club Brugge na estreia, para subir ao segundo lugar na classificação.

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Equipe de Midlands vence noruegueses com tranquilidade

Emery viu sua equipe dar sequência à goleada por 6 a 0 sobre o Fenerbahce ao superar com tranquilidade um adversário norueguês resistente, que havia empatado por 3 a 3 com o Bayern de Munique na semana passada. Ross Barkley e Emiliano Buendia marcaram antes do intervalo, e um gol contra de Henrik Heggheim selou a vitória, apesar de Peter Christiansen descontar no fim. O resultado representa a quinta vitória dos mandantes em seis jogos por todas as competições.

Dois gols no primeiro tempo encaminham vitória em confronto europeu

Getty Images

O Villa dominou os primeiros minutos, mas o goleiro visitante Arild Ostbo impediu Nicolas Jackson de marcar. Barkley abriu o placar aos 23 minutos, desviando de cabeça a cobrança precisa de escanteio de Ibrahim Mbaye. Dez minutos depois, Buendia ampliou de pênalti, marcado após revisão do VAR por uma falta de Zlatko Tripic em Alysson dentro da área.

Os mandantes praticamente definiram o confronto aos 62 minutos, quando Heggheim desviou sem querer outro cruzamento perigoso de Alysson para o próprio gol. Christiansen ainda aproveitou um cruzamento de Kristoffer Askildsen para descontar no fim, após uma checagem do VAR por impedimento, mas o Villa confirmou com tranquilidade mais uma vitória expressiva em casa.

Marcas históricas reforçam força do clube no cenário europeu

A vitória ampliou para 12 jogos consecutivos a extraordinária sequência de triunfos do Villa em casa nas principais competições europeias, igualando a maior série alcançada por um clube inglês neste século. A equipe de Midlands também se tornou a primeira detentora do título da Liga Europa desde o Manchester United, em 2017-18, a vencer suas três primeiras partidas no torneio.

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Além disso, ao chegar a 20 vitórias em apenas 30 jogos na Copa dos Campeões da Europa e na Champions League, o Villa se tornou o segundo time mais rápido da história a atingir essa marca, atrás apenas do Real Madrid, que precisou de 29 partidas. A sequência reforça a condição da equipe comandada pelo ex-técnico de Sevilla e Villarreal como séria candidata no cenário continental.

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Grande confronto com o Barcelona aguarda o Villa

Getty Images

Depois de superar o início lento na competição nacional, a equipe de Emery ocupa a segunda posição na tabela da elite europeia após três rodadas. A campanha perfeita no torneio continental enfrentará seu maior teste no mês que vem, quando o Villa viajará para enfrentar o Barcelona, líder de La Liga. Até lá, o técnico segue totalmente concentrado em manter o bom momento nos próximos jogos da Premier League.







